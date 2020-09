Dit keer liet de cao de turnbond geen keus

Na een maand op non-actief te hebben gestaan zullen bondstrainers Gerben Wiersma en Vincent Wevers vanaf donderdag het nationale topsportprogramma hervatten. De Nederlandse topturnsters, onder wie de dochters van Wevers, Sanne en Lieke, wilden geen andere coaches.

En dus is alles zoals het was. Zo ervaren ex-turnsters de boodschap van turnbond KNGU dat twee van wangedrag beschuldigde trainers hun werk mogen hervatten. Of zoals voormalig topturnster Anouk Visser-Jong op Facebook schreef: „Hoe kun je denken dat het laten terugkeren van trainers die zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van minderjarige sporters, op welke manier dan ook recht zou doen aan de slachtoffers?”

Wel zullen de centrale trainingen van de nationale selectie worden bijgewoond door een ‘pedagogisch geschoolde’ waarnemer. Tenminste, als de KNGU die inmiddels gevonden heeft. Bij de persconferentie van dinsdag op nationaal sportcentrum Papendal was dat nog niet het geval, hoewel er toen al vijf weken waren verstreken sinds de beerput in de Nederlandse turnwereld openging. Nu gaat technisch directeur Mark Meijer een oogje in het zeil houden. Als de slager die zijn eigen vlees keurt.

Dezelfde cultuur

Zo gaat het vaker bij de KNGU. Telkens wanneer de bond in het nauw wordt gedreven, wordt beterschap beloofd. Maar veel ex-turnsters zeggen dat er nooit iets is veranderd. Kleineren, uitfoeteren, niet mogen eten: de cultuur bleef hetzelfde.

Dezelfde vrouwen voelen zich nog altijd niet gehoord. Een voormalig turnster belde de KNGU om te laten weten dat ze wil praten over het verleden. Dat kan, kreeg ze te horen, maar dan wel na de Olympische Spelen. Het versterkt het heersende gevoel onder turnsters dat alles moet wijken voor de jacht op medailles – ook hun fysieke en mentale problemen.

Veel klachten, zeggen ex-turnsters, zijn genegeerd of zelfs zoekgeraakt. Net als rapporten over de verziekte verhoudingen in de turnsport. Recent moest de KNGU zich nog wenden tot een onderzoeker, omdat op het bondskantoor geen exemplaar meer was te vinden van Turn-onkruid. Een dossier waarin werd ingezoomd op het gedrag van sommige coaches.

Sinds de KNGU op 21 juli een nieuw onafhankelijk onderzoek aankondigde, kwamen meer dan honderd meldingen binnen. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers zal daarmee de aard en omvang van de problemen in kaart moeten brengen. Sommige meldingen belandden bij het Instituut Sportrechtspraak, dat parallel aan Olfers onderzoekt of er gerichte maatregelen tegen turncoaches moeten worden genomen.

De buitenwereld zou zeggen van wel. Net veel ex-turnsters, die tijdens hun carrière zo ver over de grens zijn gegaan dat ze nog altijd aan eetstoornissen lijden of hun kinderen niet kunnen optillen zonder rugpijn.

Spagaat

Voor KNGU-directeur Marieke van der Plas is zo’n besluit veel moeilijker te nemen. De beschuldigde turntrainers duwen haar in een spagaat. Van der Plas wil opkomen voor de belangen van de getroffen vrouwen, maar zij heeft namens de KNGU ook een zorgplicht. Niet alleen naar de nationale vrouwenselectie, ook naar de bondstrainers, van wie de rechten in een cao vastliggen.

In dit geval schrijft de cao voor dat Wevers en Wiersma maximaal twee keer twee weken op non-actief kunnen worden gezet, wat ook is gebeurd. Daarna hebben ze recht op duidelijkheid: of er volgt ontslag óf hij blijft.

Stel dat Wevers ontslagen zou worden. Dan zou dit vooral voortkomen uit klachten van vóór zijn tijd als bondstrainer. Aangezien de huidige selectie aangeeft dolgraag met hem te willen blijven trainen, kan hem niet worden verweten nu slecht te functioneren, Wiersma evenmin. Als de KNGU hen aan de kant zou zetten, dan kunnen ze dat besluit aanvechten bij de rechter. Waarschijnlijk met succes, aldus juristen. De turnbond riskeert dan forse schadeclaims. Mede daarom mogen ze weer de hal in, ook omdat toptrainers schaars zijn.

Voor de turnsters geldt: zonder topsportprogramma en favoriete trainers slinken hun kansen op een olympische medaille. Zij hadden door de rechter kunnen laten toetsen of dat niet een buitenproportionele straf is.

De olympische turnsters zullen blij zijn dat ze weer aan de slag kunnen. Zij willen leven voor de sport, afzien en lijden, om ooit misschien wel de beste van de wereld zullen zijn.

Wacht maar tot jullie gestopt zijn, zeggen hun voorgangers, die ook dachten dat sportief succes de ontberingen rechtvaardigde. Tot ze, door hun trainers mentaal en fysiek beschadigd, aan het echte leven begonnen.