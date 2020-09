Oppositie dient motie van afkeuring tegen Grapperhaus in

Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie, heeft een motie van wantrouwen tegen minister Grapperhaus ingediend. Volgens Baudet zou Grapperhaus met zijn gedrag tijdens zijn bruiloft hebben toegegeven dat het huidige beleid van de overheid niet werkt, of zou hij ontoerekeningsvatbaar zijn.

Oppositie bereidt motie van afkeuring tegen Grapperhaus voor

Het debat over de coronamaatregelen en het overtreden van de coronaregels door minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) is inmiddels ruim vijf uur bezig. Premier Rutte nam het uitgebreid voor zijn kabinetsgenoot op. Hij noemde mildheid en genade „Nederlandse waarden” en prees het werk van Grapperhaus in de coronacrisis.

In de tweede termijn, als de beurt weer is aan de Kamer, zal PvdA-leider Asscher een motie van afkeuring indienen over Grapperhaus, waarin de handelswijze van de minister van Justitie wordt afgekeurd. Bijna de hele oppositie steunt die motie, alleen de SGP tekent niet mee.

SGP-leider Kees van der Staaij zei dat zijn fractie de motie niet steunde omdat Grapperhaus de kans moest krijgen om te doen „waar hij voor gemotiveerd is: vertrouwen herstellen.” Van der Staaij benadrukte wel dat de mildheid die Rutte vroeg voor Grapperhaus ook moet gelden voor burgers, die eerst gewaarschuwd zouden moeten worden voordat ze een boete krijgen.

Ondanks de felle bewoordingen over het gedrag van Grapperhaus kwam het woensdagnacht tot nu toe niet tot een motie van wantrouwen. Alleen het lid Van Kooten-Arissen zei in de tweede termijn dat haar handtekening wel beschouwd moest worden als motie van wantrouwen. Staatsrechtelijk zegt die toevoeging niks.

