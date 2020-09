Consequent orthodox in de leer

Gehoorzaamheid was het sleutelwoord van zijn leven. Als de kerk hem riep, stribbelde Adrianus kardinaal Simonis tegen, maar hij ging; woensdag overleed hij op 88-jarige leeftijd. Die gehoorzaamheid hield ook in dat Simonis consequent bleef vasthouden aan de katholieke tradities. Zijn kracht lag in het pastoraat, in luisteren en bemoedigen. Hij was intens en zeer persoonlijk betrokken bij de mensen die op zijn weg kwamen. Die kwaliteit heeft echter niet kunnen verhinderen dat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland onder zijn episcopaat werd gedecimeerd door het proces van secularisatie.

Een krachtig bestuurder was Simonis niet. Na zijn terugtreden in 2007 moest zijn opvolger Wim Eijk achterstallig onderhoud verrichten om te voorkomen dat het aartsbisdom Utrecht financieel kopje onder ging. De commissie-Deetman, die in 2011 onderzoek deed naar seksueel misbruik van minderjarigen door kerkelijke ambtsdragers, verweet Simonis gebrek aan daadkracht en onzorgvuldig handelen.

Adrianus Joannes Simonis werd op 26 november 1931 geboren in Lisse, in een rooms-katholiek gezin dat uiteindelijk elf kinderen zou tellen. Zijn vader was tandarts in het half roomse, half protestantse dorp. Al op jeugdige leeftijd voelde ‘Adje’ zich tot het priesterschap aangetrokken. Van 1945 tot 1951 volgde hij een gymnasiumopleiding aan het Kleinseminarie Hageveld in Heemstede. Vervolgens studeerde hij filosofie en theologie aan het Grootseminarie Warmond, waarna hij in 1957 tot priester werd gewijd. Hij werkte als kapelaan in Waddinxveen en Rotterdam-Feijenoord.

Na een met een promotie afgesloten studie Bijbelwetenschappen in Rome keerde Simonis in 1966 terug als kapelaan in Den Haag. Het was de tijd dat de Nederlandse kerkprovincie in de ban raakte van de geest van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), dat door Johannes XXIII bijeen was geroepen. De kerk zou zich aanpassen aan de moderne tijd. Ook de Nederlandse bisschoppen stonden daar niet negatief tegenover. Op het Pastoraal Concilie, dat van 1966-1970 duurde, ontpopte de Haagse kapelaan zich echter als redelijk welbespraakte verdediger van de katholieke traditie. Het geloof zal orthodox zijn of het zal niet zijn.

Afkeer van vrijzinnigheid

Vrouwelijke priesters, opheffing van het celibaat voor priesters, condooms, euthanasie – Simonis moest er allemaal niets van hebben. Het bleef een constante in zijn leven. Vrijzinnigheid vond hij de dood in de pot, ze was voor hem niet meer dan een aanloop voor kerkverlating. Voor die consequent orthodoxe opstelling leek Simonis soms meer waardering te krijgen uit de – traditioneel antipapistische – orthodox-protestantse hoek dan uit eigen katholieke kring.

Zijn remmende optreden bleef in het Vaticaan niet onopgemerkt. Eind 1970 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Rotterdam, tegen het advies van de andere bisschoppen in. Bij zijn wijding wist de toenmalige kardinaal Alfrink nauwelijks zijn ongenoegen te bedwingen, aldus de katholieke kerkhistoricus Ton van Schaik in de Volkskrant. Alfrink beklemtoonde dat een bisschop er moest zijn voor de hele kudde, niet alleen voor het conservatieve deel ervan.

Simonis’ eerste confrontatie met de pers leidde al direct tot ophef. In een vraaggesprek met NRC ter gelegenheid van zijn afscheid van Utrecht zei Simonis daarover: „Op de persconferentie na mijn benoeming in Rotterdam werd mij gevraagd: bent u progressief of conservatief? Ik antwoordde met de woorden van de apostel Paulus: onderzoek alle dingen en behoud het goede; in die zin ben ik conservatief.”

„In het Journaal werd bericht dat ik mezelf als conservatief beschouwde. Dat paste in de tijd van polarisatie. Ik houd vast aan de waarheid en die wil ik niet prijsgeven. Ik ben ook niet ingehuurd om aardig gevonden te worden, maar om het evangelie van Christus te verkondigen.”

Kerk is er niet om ‘leuk’ te zijn

Het verzwegen dogma dat alles in de kerk ‘leuk’ moest zijn, stond hem mateloos tegen. De kerk is er niet om het mensen naar de zin te maken, zo benadrukte hij keer op keer. Het moet hun duidelijk gemaakt worden dat wat in de kerk gebeurt van levensbelang is. Het primaat van Rome stond daarbij centraal. Hoe vriendelijk hij ook kon zijn in de omgang met protestantse gelovigen, oecumene betekende voor hem aanvaarding van de leiding van paus en bisschoppen, als opvolgers van de apostelen van Jezus. Protestanten kunnen niet deelnemen aan de eucharistie zolang zij dat bisschoppelijke gezag niet erkennen.

In 1983 werd Simonis aartsbisschop van Utrecht, twee jaar later volgde zijn benoeming tot kardinaal. Zijn behoudende opstelling bracht hem herhaaldelijk in botsing met de progressieve katholieken die zich hadden verenigd in de Acht Mei Beweging. Hij verbood de feministisch theologe Catharina Halkes te spreken bij het bezoek van paus Johannes Paulus II in 1985, dat overigens niet bepaald een succes genoemd kon worden.

Echt populair, zoals kardinaal Alfrink of bisschop Bekkers, is Simonis nooit geworden. Toch leek de laatste jaren van zijn episcopaat de waardering voor zijn persoon te groeien. Niet de bisschop veranderde, maar het religieuze klimaat. De belangstelling voor het geloof nam geleidelijk weer toe. Overigens was Simonis ook over die ontwikkeling niet onverdeeld positief. In een vraaggesprek met Hugo Camps in Elsevier schamperde hij: „Dertig jaar geleden mocht God niet meer. Nu mag Hij weer wel, maar dan als God die geschapen is naar ons beeld en gelijkenis. God moet in ons straatje passen […] Ik hoor soms: Eminentie, ik geloof wel dat er iets bestaat. Ons Lieve Heer is dus gereduceerd tot iets.”

Seksueel misbruik

Met terugwerkende kracht heeft het grootschalige seksueel misbruik van minderjarigen, vooral in kerkelijke jeugdinstellingen, een zwarte schaduw geworpen over Simonis’ loopbaan. Toen de berichten daarover naar buiten kwamen zei hij aanvankelijk in de 38 jaar van zijn ambt niet meer dan een tiental gevallen van misbruik te hebben gekend. In het programma Pauw & Witteman op 23 maart 2010 reageerde hij met de uitspraak: „Wir haben es nicht gewusst.” Pas later realiseerde hij zich de lading van die woorden en excuseerde hij zich daarvoor.

De commissie-Deetman, die onderzoek naar het misbruik deed, kwam eind 2011 tot de conclusie dat Simonis als bisschop van Rotterdam en als aartsbisschop van Utrecht flinke steken had laten vallen. Hij drukte de wijding door van priesters die wegens misbruik van minderjarigen ongeschikt waren voor hun ambt. Ook plaatste hij in opspraak geraakte priesters over, waarna ze opnieuw in de fout gingen. In reactie op het rapport van Deetman betuigde Simonis in december 2011 spijt over zijn inadequate optreden. „Natuurlijk stel ik me dan de vraag of ik te goed van vertrouwen was. Alleen al vanwege het leed dat is aangericht, zal deze vraag mij nog lang bezighouden.”

In 2007 trad Simonis terug als aartsbisschop van Utrecht. Hij was de 75 gepasseerd en kwakkelde met zijn gezondheid. De paus vroeg hem nog wat langer aan te blijven, maar hij voelde zich te moe. Na de benoeming van bisschop Eijk als zijn opvolger vestigde Simonis zich op het terrein van de cisterciënzer abdij Mariënkroon in het Brabantse Nieuwkuijk, waar sinds 2002 het landelijk centrum gevestigd is van de katholieke vernieuwingsbeweging Focolare. Daar kwam hij weer toe aan de hobby’s die hem echt ontspanning gaven: orgelspelen en postzegels verzamelen. In Trouw zei hij in november 2008: „Ik verkeer hier in de zevende hemel. Eigenlijk zou je als geestelijke naar de hemel moeten verlangen, maar laat mij nog maar even wachten.”