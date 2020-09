Comeback Kim Clijsters op US Open van korte duur

De Belgische tenniskampioen Kim Clijsters heeft na zeven jaren van afwezigheid haar eerste partij op een grand slam verloren. De voormalige nummer een van de wereld speelde in de eerste ronde van de US Open in New York tegen de Russische Jekaterina Aleksandrova. De 37-jarige Clijsters won de eerste set met 6-3, maar verloor de twee aansluitende sets (5-7, 1-6) en is daarmee uitgeschakeld.

De Belgische viervoudig grandslamwinnaar kondigde in september 2019 aan dat ze in 2020 een comeback in het tennis wilde maken. In februari en maart speelde ze haar eerste wedstrijden tijdens WTA-toernooien in Dubai en de Mexicaanse stad Monterrey, waar ze beide partijen verloor. Clijsters stopte in het najaar van 2012 na jaren vol blessures.

Ook in 2007 kondigde Clijsters aan dat ze zou stoppen, maar na twee jaar maakte ze haar rentree en won ze en passant de US Open waarvoor ze een wildcard had gekregen om te kunnen spelen. Ze schreef historie door als eerste moeder sinds de Australische Evonne Goolagong in 1980 een grandslam te winnen. In totaal won Clijsters driemaal de US Open.

Andy Murray kon in New York wel spreken van een geslaagde comeback. De 33-jarige Schot speelde zijn eerste wedstrijd op een grand slam sinds januari 2019 en won na een uitputtende vijfsetter van de Japanner Yoshihito Nishioka (4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 6-4). In de vier uur en 39 minuten durende wedstrijd overleefde Murray, die lang last heeft gehad van een heupblessure, in de vierde set een matchpoint van Nishioka. Murray treft in de tweede ronde het 20-jarige Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime.