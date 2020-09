‘Blijf bij me, blijf bij me’

Deze zomer besloot ik de speelfilm Un amour de jeunesse uit 2011 van de Franse regisseuse Mia Hansen-Løve een tweede keer te zien. Waarom juist deze film?

Van sommige films vergeet je zelfs dat je ze gezien hebt, andere blijven je bij als een nooit helemaal vervagende droom. Het verschil laat zich moeilijk verklaren, kwaliteit hoeft niet altijd bepalend te zijn, herkenbaarheid evenmin. Mijn adolescentie werd niet getekend door een verlating, zoals bij de 15-jarige Camille, het hoofdpersonage uit de film. Toch maakte haar verdriet een onuitwisbare indruk op mij, alsof het om een eigen kind ging.

Ik vroeg me af of ik de film na al die jaren nog steeds zo aangrijpend zou vinden. Tijdens het kijken moest ik eerst de verbazing over mijn falende geheugen te boven komen, want ik bleek het verhaal vrijwel compleet vergeten. Ik herinnerde me alleen nog dat Camille, gespeeld door Lola Créton, verlaten werd door een iets oudere jongen, Sullivan, van wie ze zielsveel hield.

Ze hadden samen enkele mooie gepassioneerde jaren, totdat hij met vrienden een reis van tien maanden naar Zuid-Amerika wilde maken. Zij verzet zich, maar hij vindt dat het moet kunnen, ook omdat hij behoefte heeft aan een zelfstandiger bestaan. Maar ze zouden elkaar veel brieven schrijven en hij zou, beloofd is beloofd, terugkomen.

Na een tijdje werden Sullivans brieven schaarser en begonnen ze bedenkelijke zinnen te bevatten, zoals „Ik kus jou als ik andere vrouwen kus” en „Onze liefde was een droom”. Kortom, Sullivan bleef nog jaren weg en toen hij terugkwam meldde hij zich niet.

Hoe het verder ging, wist ik niet meer. Vooral het onstilbare verdriet van het meisje, uitmondend in een zelfmoordpoging, was me bijgebleven. Ze komt maar niet over het verlies heen, „je bent als een ziekte in mij” had ze al vóór zijn vertrek gezegd. Zijn gedrag blijft voor haar onbegrijpelijk. Hoe kon zo’n diep gevoelde liefde zo snel vervluchtigen?

Alles lijkt goed te komen als ze later een relatie krijgt met een sympathieke mentor van haar architectuurstudie. Maar dan zoekt ze Sullivan toch weer op en komen alle oude gevoelens boven, ook bij hem. Ze blijft voorlopig bij haar nieuwe vriend, maar hervat ook de relatie met Sullivan, totdat die er opnieuw mee ophoudt, ditmaal omdat hij haar niet wil delen met een ander. Camille leeft verder met haar architect en wij, toeschouwers, weten dat het voor haar behelpen zal blijven.

Nu ik het samenvat, besef ik dat het een soap lijkt, maar dat zou de film te kort doen: het is juist een onsentimentele film over reëel sentiment. „Zo ziet adolescentie eruit”, schreef destijds een filmcriticus. Een te beperkt compliment. Deze film gaat de adolescentie voorbij en bleef me daarom boeien.

Ik lees afgelopen zaterdag een interview met de dichteres Anne Vegter (61) in Het Parool. Zij vertelt dat zij drie jaar geleden door haar grote liefde en vader van twee van haar drie zonen in de steek werd gelaten. Een jaar lang was ze overmand door „primaire emoties” en lukte het dichten niet meer. Nu laat ze in haar nieuwe bundel Big data een hedendaagse Medea zeggen: „Ik hield nooit zoveel van iemand als van jou/ als ik zeventig ben is het nog zo/ blijf asjeblieft bij me/ ga niet bij me weg/ hoor je me/ blijf bij me/ blijf bij me (… ).”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 september 2020