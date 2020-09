Bijsluiters coronavaccin in 24 EU-talen? Geen tijd, zegt farmalobby

Bijsluiters kunnen lastige dingen zijn, maar fabrikanten van medicijnen waar ze bij zitten lijken er zelf soms ook hoofdpijn van te krijgen.

In Brussel lobbyt de belangenclub van grote Europese farmaciebedrijven voor versoepeling van de regels voor de begeleidende informatie. Ze willen af van de eis dat bijsluiters voor toekomstige coronavaccins, en de labels op de verpakkingen, in alle 24 talen van de Europese Unie beschikbaar moeten zijn. Het is al lastig genoeg om werkende vaccins in recordtempo te maken, laat staan dat er ook nog vertalers en juristen aan het werk gezet moeten worden om correcte instructies op te stellen in onder meer het Grieks, Spaans, Litouws en Maltees, aldus de farmaceuten. Dat soort monnikenwerk zou volgens hen ten koste kunnen gaan van de snelheid waarmee de vaccins verspreid kunnen worden.

Vandaar dat de lobbyorganisatie, EFPIA, momenteel bij de Europese Commissie aandringt snel één taal aan te wijzen die de fabrikanten mogen gebruiken voor de vaccins in alle EU-landen. De Commissie had in juni al toegezegd dat er een tijdelijke versoepeling van de taalregels zou komen, maar heeft nog niets bekendgemaakt. „Wij hebben snel duidelijkheid nodig van de Europese instanties”, aldus Michel Stoffel, hoofd van de afdeling regelgeving van de lobbyclub, tegen persbureau Reuters,

Een woordvoerder van de Commissie zegt tegen het persbureau dat Brussel overweegt om in ieder geval toe te staan dat een select aantal talen wordt gebruikt. Bijsluiters in andere talen zouden dan online beschikbaar moeten worden gesteld. De Commissie zegt te begrijpen dat flexibiliteit nodig is, aldus de woordvoerder, maar dat veilig gebruik van vaccins niet in het geding mag komen.

Een bron uit de farmaceutische industrie zegt tegen Reuters dat ook dat misschien nog te moeilijk zal zijn, want op de verpakkingen is bijvoorbeeld maar plaats voor twee talen.

De farmaceutische industrie lobbyt in Brussel ook om niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor eventuele negatieve bijwerkingen van vaccins. De bedrijven vinden het niet eerlijk als zij alle risico’s moeten dragen, terwijl de vaccins met buitengewone snelheid moeten worden ontwikkeld.