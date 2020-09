Bekroond Chinees scifi-epos 'The Three-Body Problem' wordt Netflix Original

Het was groot medianieuws vorig jaar zomer toen de twee makers van de hitserie Game of Thrones overstapten van HBO naar Netflix. Maar wat zij daar zouden maken bleef lang onbekend. Nu heeft Netflix eindelijk onthuld wat David Benioff en D.B. Weiss gaan doen voor de grootste onlinevideodienst van de wereld. Beide gelauwerde showrunners werken aan de verfilming van de Chinese scifi-trilogie The Three-Body Problem van schrijver Liu Cixin. Dit verhaal vertelt de alternatieve geschiedenis van een geheim Chinees project tijdens de Culturele Revolutie in de jaren zestig dat een galactisch drama in gang zet.

Het werk van Liu Cixin wordt geprezen om zowel de wetenschappelijke ideeën als de unieke blik op de Chinese cultuur. In 2015 won Liu als eerste Aziatische schrijver de Hugo Award, de meest prestigieuze prijs voor sciencefiction. Liu schreef eerder de novelle The Wandering Earth, dat in 2019 is verfilmd en een internationaal succes werd.

Het duo Benioff en Weiss was verantwoordelijk voor de verfilming van Game of Thrones, de razendpopulaire serie van HBO die in 2019 afliep. Hun nieuwe project noemen ze „het meest ambitieuze sciencefiction-verhaal dat we ooit hebben gelezen”. Wereldwijd zijn meer dan acht miljoen exemplaren van de trilogie verkocht, een Nederlandse vertaling van het eerste deel verschijnt in oktober bij uitgeverij Prometheus. Het is nog niet bekend wanneer de Netflix-serie uitkomt.

Concurrentiestrijd

Voor Benioff en Weiss luidde het einde van Game of Thrones een tumultueuze periode in. De tv-serie haalde tijdens de acht seizoenen de oorspronkelijke boekenreeks van George R. R. Martin in en sloeg steeds meer een eigen weg in. Benioff en Weiss kregen onder meer de kritiek vorm boven inhoud te kiezen.

De serie Confederate, over een Amerika waarin de zuidelijke staten de burgeroorlog hebben gewonnen, zou hun vervolgproject bij HBO worden maar strandde in controverse. Aanvankelijk leek het duo over te stappen naar Disney om te werken aan een nieuwe Star Wars-trilogie. Deze deal werd echter door hen afgeblazen omdat Netflix ze 200 miljoen dollar bood om over te stappen.

De acquisitie van The Three Body-Problem markeert een nieuwe slag in de concurrentiestrijd tussen de videodiensten. Bedrijven als Netflix, Amazon en Apple strijden om grote titels in het fantasy- en scifi-genre die spectaculair verfilmd kunnen worden. Daarmee gaan enorme bedragen gemoeid, voor zowel de rechten als de productie. Om het risico van een flop af te dekken zijn bestaande titels aantrekkelijk; zij komen met naamsbekendheid en een schare fans. Van Amazon wordt een serie van Lord of the Rings verwacht, die als zogenoemde ‘prequel’ zal dienen voor de door Peter Jackson verfilmde saga. Amazon trekt hier 1 miljard dollar voor uit. Concurrent Apple TV+ verfilmt de zevendelige Foundation-reeks van scifi-auteur Isaac Asimov.