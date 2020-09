Alweer schandaal bij Danske Bank

Rust en vertrouwen. Daarvoor werd Chris Vogelzang ruim een jaar geleden aangesteld bij het door schandalen geplaagde Danske Bank. Voorlopig is de van ABN Amro afkomstige bankier echter vooral bezig met puin ruimen: de Deense bank is wéér verzeild geraakt in een pijnlijke affaire.

Vogelzang volgde in juni 2019 Thomas Borgen op, die moest vertrekken vanwege een groot witwasschandaal bij het Estse filiaal van de bank. Tussen 2007 en 2014 zou er voor zo’n 200 miljard euro witgewassen zijn via rekeningen van Danske, onder meer vanuit Rusland.

Het schandaal nu draait om het geld van gewone Denen: de bank blijkt jarenlang, mogelijk al vanaf 2004, te veel geld te hebben geïncasseerd bij mensen die een lening bij de bank hadden lopen. Oorzaak zou een fout in een ict-systeem van de bank zijn. Diezelfde fout zorgde ervoor dat de Deense belastingdienst verkeerde gegevens kreeg over de hoogte van leningen.

Deense media brachten de problemen afgelopen zondag in het openbaar, op basis van een intern rapport van Danske. De bank zegt de fout zelf te hebben ontdekt. In juni 2019 – dus rondom het aantreden van Vogelzang – heeft de bank het bij de Deense financiële autoriteit gemeld. Die was in eerste instantie tevreden met die melding, maar na de onthulling van het interne rapport kondigde de waakhond alsnog een onderzoek aan.

De toezichthouder wil onder meer weten wanneer Danske er precies achter kwam dat er iets mis was, en of er toen ook meteen actie is ondernomen. Om dat te kunnen beoordelen zijn alle interne documenten opgevraagd. Volgens Berlingske, de krant die het schandaal samen met de Deense tv-zender TV2 naar buiten bracht, wist in ieder geval het middenmanagement al jaren van de problemen, maar mogelijk ook de top van de bank. De zaak werd intern pas serieus genomen en extern gemeld toen Vogelzang aantrad, schrijft de krant.

Excuses

Danske heeft excuses aangeboden en beloofd alle klanten te compenseren. Volgens de bank zouden er rond de 15.000 Deense klanten gedupeerd zijn, maar de bank beloofde de dossiers te onderzoeken van meer dan 100.000 klanten. De bank had bij de jaarcijfers al 400 miljoen Deense kronen (54 miljoen euro) opzij gezet om de kosten op te vangen van wat toen een „data-kwaliteitsissue” werd genoemd.

Danske kampt door het witwasschandaal met een groot imagoprobleem in het thuisland. Uit een onderzoek van zakenkrant Borsen, van voor het huidige schandaal, zou 55 procent van de Denen geen zaken meer willen doen met de nog altijd grootste bank van het land. Vogelzang, die eind vorige maand bekendmaakte de organisatie van de bank om te gooien, werd in juni 2019 aangesteld om het vertrouwen terug te winnen. Nu in het nieuwe schandaal juist gewone consumenten zijn geraakt, is zijn opdracht niet gemakkelijker geworden.

In een commentaar is Berlingske positief over het feit dat Danske maandagavond uitgebreid uitleg gaf aan de pers over het schandaal. „Een groot verschil met het witwasschandaal, toen de communicatie van de bank vrijwel volledig via schaarse e-mails plaatsvond.” Wel is er commentaar op de taal waarin dat werd gedaan: in het Engels „met een Nederlands accent”, door een Nederlandse medewerker van de bank. Topman Vogelzang krijgt advies van de krant (speciaal voor hem ook in het Engels): aangezien dit over Deense klanten gaat, spreek in het Deens.