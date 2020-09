Als het goed smaakt, mag het

Ik las het laatst weer in een kookboek van Ottolenghi. Een bijna gefluisterde bekentenis: dat hij in een echt Italiaans recept koriander had gebruikt. En dat dat heel lekker smaakte. „En ik begeef me nog verder op zeer gevaarlijk territorium door te suggereren, God verhoede, dat verse koriander volmaakt in de traditionele keuken past.”

Ik moet elke keer grinniken als ik het lees. Omdat iedereen weet dat als je érgens niet aan mag komen, dat wel de Italiaanse keuken is. De streekgerechten en hun bereidingswijze zijn bijkans heilig, mensen schermen met hun eigen Italiaanse tantes of buren of Vittoria’s die het altijd zó, met deze ingrediënten en nóóit anders zouden maken. ‘Anders’ is in de Italiaanse streekkeuken niet creatief maar fout. Althans, die indruk wordt vaak gewekt.

Ik denk weleens aan de Italianen als ik, bijvoorbeeld, gado gado zit te eten. (Van Vanja van der Leeden geleerd uit haar kookboek Indorock, dat je de tahoe eerst in zout water kunt weken en hem dan door zwart en wit sesamzaad kunt rollen en hem dán bakken. O, wat een briljante suggestie! Dat is zo goed, de zachte structuur met knapperige buitenkant, de hartige smaak. Dit terzijde.)

Dus dan eet je heel lekker en heel niet-Italiaans en dan denk ik weleens: jammer toch, voor de Italianen. Dat ze de paprika wél met balsamico mogen eten, heerlijk, zeker, maar niet met zoute citroen en koriander en arganolie. Ook heerlijk.

Wonderlijk dat recepten soms zo sterk aanleiding geven tot een hoe-hoort-het-eigenlijk. Nóóit room doen in de carbonara. Nooit vlees én vis in de paella (een verderfelijke toeristische vinding). Nooit ananas in de zuurkool (daar is iets voor te zeggen, maar afgelopen winter had iemand dat toch, en met succes, gedaan).

Zo van alles overwegende kom je tot de eenvoudige conclusie: als het goed smaakt, is het toegestaan. Dat is sowieso waar, want er is geen keukenpolitie, maar laten we even doen alsof die er wel is. De keukenpolitie zou dan genadiglijk knikken bij die koriander die Ottolenghi op zijn auberginegerecht had gestrooid en toegeven: het is niet authentiek, maar het is wel heel lekker. En als de keukenpolitie eenmaal door de bocht is, dan kan ze ook wel, hoe puristisch Italiaans ze van origine misschien ook is, eens een haring eten en toegeven: dat is bijzonder geslaagd zoals jullie dat doen. Weer eens wat anders dan onze kort gemarineerde ansjovis.

Tegelijkertijd schuilt er in mijzelf ook wel een keukendiender. Altijd een hartgrondige hekel gehad aan ‘fusion’, dus geen sojasaus bij de mozzarella, geen pinda’s in Frans eten. Walgelijk! riep ik met vertrokken gezicht, en geef toe, het klinkt ook meteen bijzonder walgelijk. Maar misschien is het niet terecht. De grote Franse driesterrenkok Alain Passard confijt sinaasappel met sojasaus en giet olijfolie over de ananas, dus wie zijn wij, nederige eters, om daar wat van te vinden? En ook als je niet meteen zo ver wil gaan, wat is het dan soms een voordeel om een karakterloze Nederlander te zijn zonder veel ‘eigen keuken’ en de ene avond pasta met tomatensaus en een snufje geroosterde Mexicaanse chipotle-peper te eten en de andere avond bietjes met knoflook en Griekse yoghurt, en niemand die met een pet op langskomt en zegt: zo doen wij dat hier niet.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020