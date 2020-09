Als Grapperhaus om de rechtsstaat geeft, betaalt hij een boete

Een ongeluk zit in een klein kiekje. Het RIVM had nog zo gewaarschuwd voor het besmettingsgevaar en viraal gaan van bruiloften. Zoveel bewindslieden waren hun baan al kwijtgeraakt door een liefdesrelatie met een vrouw. Toch ging minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) in de bestaansvernauwing van de coronacrisis en de liefdeshitte van het moment het huwelijksschip in. Wat volgde bewijst dat een ongeluk zelden alleen komt.

Wout Wijnbeek is gepensioneerd universitair docent recht bij de Faculty of Economics and Business van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ongeluk 1: het gezelschap op Grapperhaus’ bruiloft had de coronaregels inderdaad overtreden. Ondanks alle genomen maatregelen waren er helaas momenten waar de anderhalve meter afstand niet in acht genomen was, schreef de minister. Dit ongeluk leidde tot een levendig debat over zijn geloofwaardigheid, zijn gezag en hoe het nu verder moest met hem, de handhaving van de regels en het werk van boa’s en politie.

Ongeluk 2: premier Rutte zei bij zijn wekelijkse persconferentie vrijdag dat van hem Grapperhaus geen „echte boete” hoefde te betalen voor het overtreden van de anderhalvemeterregel. Want Ferd en zijn vrouw maakten allebei 390 euro over aan het Rode Kruis, als boetedoening voor het overtreden van de coronaregels tijdens hun huwelijksviering, een bedrag gelijk aan de boete voor het overtreden van de regel. Deze domme poging om de zaak te sussen veroorzaakte een lelijke rafel aan de rechtsstaat, die het ministerie van Justitie en Veiligheid juist moet bewaken: het gelijkheidsbeginsel werd aangetast!

Iedereen gelijk, iedereen een boete

Grapperhaus zelf schreef in 2017 in zijn boek Rafels aan de rechtsstaat over dit gelijkheidsbeginsel, op pagina 88 staat het: „Gelijkheid is een kostbaar en kwetsbaar goed: kostbaar, omdat het van ieder verlangt om ongelijkheden te helpen herstellen, zodra die ontstaan; kwetsbaar, omdat de gelijkheid elk moment verstoord kan worden door iemand die de vrijheid neemt de gelijkheid te beëindigen.” Hij had nooit kunnen bevroeden dat hijzelf die vrijheid zou nemen door zijn gift aan het Rode Kruis, en ik niet dat ik ooit een stukje zou schrijven in de krant om de zo ontstane ongelijkheid te helpen herstellen.

De oorsprong van het gelijkheidsbeginsel ligt in het afschaffen van ongelijkheid in rechtspleging van de Middeleeuwse standenmaatschappij. Al staat het er niet meer letterlijk zo, volgens artikel 1 van de Grondwet is iedereen gelijk voor de wet. Als een minister en de gasten op zijn trouwerij zich niet aan de regels houden, moeten politie en OM dat vaststellen en eventueel bij voldoende bewijs beboeten, en kan er eventueel verzet bij de rechter tegen de boete gedaan worden. Het gelijkheidsbeginsel eist voorts dat niet alleen het bruidspaar, maar alle gasten die de regels overtreden hebben dezelfde straf krijgen. Ongelijke ‘statusjustitie’ is zowel alleen de lagere status straffen (het volk wel, de minister en zijn gasten niet) als alleen de hogere status straffen (de minister wel, de bruiloftsgasten niet).

Een gift is een aflaat

Is de voorgeschreven boete bij overtreding van de coronaregels te vervangen door een gift aan een liefdadigheidsinstelling? Welnee, zo’n boete kan alleen uit een overtredend persoon geperst worden door de wurggreep van een boa constrictor. Die gift aan het Rode Kruis brengt Nederland terug naar de Middeleeuwen, toen de Rooms-Katholieke kerk nog handelde in aflaten: gelovigen konden door een geldbedrag aan de kerk te betalen vergeven worden van hun zonden. In 1517 verspreidde kerkhervormer Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen, waarin hij fel van leer trok tegen de aflatenhandel. „Hier sta ik. Ik kan niet anders”, zei hij. Stelling 40 luidt: „Echte boete verlangt en bemint de straf; maar door al die aflaten is de straf geen straf meer”. Wij accepteren nu niet meer dat een minister zich onttrekt aan het gelijkheidsbeginsel door oneigenlijk gebruik van de schaamlap van een gift aan een liefdadige instelling. Voor boetes die in het heden betaald moeten worden bestaat er maar één geadresseerde: het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Het gelijkheidsbeginsel eist niet, dat nu de minister zich niet aan de coronaregels heeft gehouden en geen boete heeft betaald, niemand dat meer hoeft. Het vereist dat iedereen zich aan de wet houdt en dat als iemand dat niet doet, dat waar mogelijk gecorrigeerd wordt. Moeten alle drugsdealers in de gevangenis met een beroep op het gelijkheidsbeginsel worden vrijgelaten, omdat Justitie de veroordeelde drugscrimineel Bouterse niet achter de tralies kreeg? Hij niet in de bak, dan wij ook niet? Het is omgekeerd: Bouterse moet er ook in. Mensen die pleiten voor een ‘coronaregelpardon’ of een ‘coronaboetepardon’, zoals Tweede Kamerleden Krol (Groep Krol) en Baudet (FVD), begrijpen niets van het gelijkheidsbeginsel.

Ik vraag de minister en het OM: herstel de gelijkheid. Of de minister nu aftreedt of niet, politie en OM moeten in de bruiloftzaak hun werk doen. In het kader van de handhaving is in casu genoeg geconstateerd om tot beboeting over te gaan: er is fotografisch bewijsmateriaal en de verdachte minister heeft een volledige bekentenis afgelegd, de overtreding van de coronaregels staat vast. Alleen een minister die zelf ook onder de rechtsregels valt, leeft in een rechtsstaat. Ik eindig, vrij naar Maarten Luther, met: Hier staat het. Het is niet anders.