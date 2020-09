Afghanistan laat nog eens bijna 200 radicale Talibanstrijders gaan

De Afghaanse regering heeft bijna tweehonderd radicale Talibanstrijders vrijgelaten uit de gevangenis in de hoofdstad Kabul. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Afghaanse overheidsvertegenwoordigers. De strijders worden verantwoordelijk gehouden voor talloze bomaanslagen in het land. De Taliban heeft op zijn beurt zes Afghaanse commando’s vrijgelaten.

Met de vrijlating hoopt president Ashraf Ghani de Taliban te bewegen om nog deze week deel te nemen aan de langverwachte vredesonderhandelingen die in Qatar plaatsvinden. Begin augustus ging hij ermee akkoord om vierhonderd zeer geharde strijders te laten gaan. Twee weken geleden werden de eerste tachtig van hen op straat gezet. De overige Talibanleden blijven vastzitten zolang de Taliban zich niet houdt aan een wapenstilstand. In de afgelopen dagen is het geweld weer opgelaaid in het land.

Eind februari sloten de Verenigde Staten een historisch vredesakkoord met hun gezworen vijand, de Taliban. Een van de belangrijkste afspraken was dat Afghanistan in totaal vijfduizend Talibanstrijders zou vrijlaten. Van deze groep zitten er nu, na de vrijlating van bijna tweehonderd strijders, nog ongeveer honderdtwintig vast.

Voor de Amerikanen staat ook veel op het spel. De regering wil na bijna negentien jaar de Amerikaanse troepenmacht terughalen uit Afghanistan. President Trump hoopt dat hij dit internationale succes kan vieren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.