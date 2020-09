Zwart-romantische fascinatie voor de dood in ‘Été 85’

De Franse regisseur François Ozon werkt in een rap tempo – hij levert vrijwel elk jaar een nieuwe film af. Ozon heeft daarnaast het vermogen om snel te reageren op nieuwe films van collega’s die hem inspireren. Zijn vorige film Grâce a Dieu (2018), over misbruik in de katholieke kerk, had elementen ontleend aan 120 BPM van Robin Campillo (2017). Voor Été 85 heeft Ozon zo te zien de nodige inspiratie opgedaan bij Call Me By Your Name van Luca Guadagnino uit 2017.

Ook Été 85 gaat over de liefde van een adolescent voor een iets oudere jongen, die een soort initiatie voor hem betekent in de volwassenheid. De locatie en de tijdspanne van beide films zijn enigszins vergelijkbaar: het liefdesverhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een lange, warme zomer. Maar Ozon heeft zich het materiaal eigen gemaakt.

Ozon baseerde zijn film op een jeugdroman die hij als puber in de jaren tachtig las: Dance on my Grave (1982) van Adam Chambers. Ozon maakte van de 16-jarige Alexis (Félix Lefebvre) die in een voice-over terugblikt op de gebeurtenissen van de zomer van 1985. Juist door de gebeurtenissen door Alexis’ ogen te laten zien is niet altijd volledig duidelijk wat er precies is gebeurd en waar Alexis’ fantasie met hem aan de haal gaat. Daarmee weet Ozon de leefwereld van een adolescent met grote precisie te treffen.

Door het subjectieve perspectief neemt Alexis’ liefde voor de twee jaar oudere David (Benjamin Voisin) kosmische proporties aan; de iets oudere jongen is een levenslustige versierder die Alexis volkomen inpalmt. Dat David iets tragisch is overkomen is al vanaf de eerste minuten van Été 85 duidelijk. Alexis is in de kraag gevat door de politie en moet opheldering geven aan een maatschappelijk werker. Tegelijk wil zijn docent Frans hem stimuleren om meer te doen met zijn literaire talent; geen vanzelfsprekendheid in het arbeidersgezin waar Alexis uit voorkomt.

Hij slaat aan het schrijven om de gebeurtenissen van de afgelopen zomer te verwerken. Hij zwalkt tussen openhartige bekentenis en puberale fantasiewereld. Met Été 85 wil Ozon ook de geboorte laten zien van een schrijver. Ozon kan Alexis zo ook heerlijk laten zwelgen in zijn zwart-romantische fascinatie met de dood, geheel in de geest van de doom and gloom van de jaren tachtig. Een melancholiek liedje van The Cure krijgt een prominente plek op de soundtrack.

Maar Ozon laat al die Weltschmerz ironisch afsteken tegen het hedonisme van een zwoele zomer, alsof een groep als Wham! en The Cure een baby hebben gemaakt. In de echte jaren tachtig, toen ‘alternatief’ en ‘disco’ niets van elkaar moesten hebben, zou zo’n kruisbestuiving vrij ondenkbaar zijn geweest.

Drama Été 85 Regie: François Ozon. Met: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Bruni Tedeschi. In: 43 bioscopen ●●●●●

