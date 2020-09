Zeker drie doden bij opruimwerkzaamheden olie bij Mauritius

Bij de opruimwerkzaamheden van de olieramp bij Mauritius zijn dinsdag zeker drie zeelieden van een sleepboot omgekomen. De sleepboot had een ander schip op sleeptouw. De twee botsen vervolgens tegen elkaar aan. Dat heeft de politie van de eilandstaat tegen persbureau AP gezegd.

Vier andere bemanningsleden konden met helikopters worden gered. Er wordt nog één opvarende vermist. De schepen zijn door de onrustige zee vermoedelijk tegen elkaar gebotst. Na de aanvaring sloeg de sleepboot om. Bij de opruimwerkzaamheden werden onderdelen van het gezonken Japanse vrachtschip terug naar de haven gebracht.

De olieramp heeft onder de bevolking van de Mauritius tot woede geleid. Afgelopen week gingen demonstranten in hoofdstad Port Louis de straat op om te protesteren tegen de overheidsaanpak van de olieramp. Daarbij lekte naar schatting duizend ton olie de Indische Oceaan in. Dat gebeurde nadat een Japanse bulkcarrier vast was komen te zitten bij een koraalrif en vervolgens in tweeën brak.

De demonstranten willen meer opheldering over de ecologische gevolgen van de ramp. Vorige week spoelden zeker 39 dode dolfijnen aan op Mauritius.