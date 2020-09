Wijkagenten zijn te overbelast om wijkproblemen aan te pakken

Wijkagenten in middelgrote steden en in de landelijke gebieden zijn niet langer in staat plaatselijke problemen goed aan te pakken. De agenten die als het eerste aanspreekpunt en het ‘bekende’ politiegezicht moeten functioneren, zijn overbelast omdat ze voor noodhulp en andere politietaken worden ingezet.

Die conclusies staan in het onderzoeksrapport Lokale handhaving door de politie van de Inspectie Justitie en Veiligheid, dat deze dinsdag openbaar is gemaakt. Inspecteur-generaal Henk Korvinus zegt dat „de aanpak van problemen met de openbare orde in de wijken” onder druk staat. „Dat is voor de effectiviteit van de politie een zorgwekkende ontwikkeling”, aldus de hoogste toezichthouder op uitvoeringsorganisaties op het terrein van Justitie en Veiligheid. De politie heeft volgens de inspectie te weinig informatie om problemen te voorzien en in te grijpen vóórdat het echt onveilig wordt. „Daardoor moet zij vaker repressief optreden: in actie komen bij onveilige situaties.”

3.500 wijkagenten

De wijkagenten van de Nationale Politie zijn de vaste contactpersonen voor bewoners, ondernemers en andere instanties binnen een wijk. Er zijn in Nederland zo’n 3.500 wijkagenten: één per vijfduizend inwoners. De wijkagent moet de herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie bevorderen. Het idee is dat de wijkagent door zijn vaste contacten in staat is problemen vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken. Wijkagenten hebben vaak een spreekuur of werken op een centrale plek in de wijk. De nieuwe korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen, beklemtoonde eerder dit jaar het belang van lokale verankering van de politie.

Het komende kabinet zal flink moeten investeren in het preventieve politiewerk. Zo niet, dan wordt de Nationale Politie definitief „een sociaal ontwortelde opsporingsmachine, die steevast achter de veiligheids- en misdaadfeiten aanloopt”. Dat is volgens voorzitter Jan Struijs van politievakbond NPB de belangrijkste conclusie die te trekken valt uit het onderzoek. „Het is belangrijk dat de politie sterk lokaal verankerd is. Juist ook om problemen te signaleren en zo nodig op te treden om onveilige situaties te voorkomen. De politiek zal de Nationale Politie op dat punt moeten bijsturen en zich ook bereid moeten verklaren de preventieve slagkracht van het korps in ere te herstellen.”

Verward gedrag

De inspectie onderzocht onder meer via een enquête onder 1.500 politiemedewerkers de aanpak van de vier meest voorkomende problemen: ondermijning (vermenging van boven- en onderwereld), personen met verward gedrag, problematische jeugdgroepen en verkeershandhaving. Deze problemen doen zich vaak plaatselijk voor. „Goed geïnformeerde wijkagenten kunnen tijdig ingrijpen om te voorkomen dat zij uitmonden in onveilige situaties. Wijkagenten worden echter vaak ingezet voor andere noodzakelijke taken.” Het grote aantal meldingen over verwarde personen zorgt volgens de inspectie voor flinke belasting van de politie.

Overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2014 registreerde de politie bijna zestigduizend meldingen van overlast door verwarde personen. In 2018 was dat aantal opgelopen tot ruim negentigduizend. De cijfers over 2019 vertonen een verdere stijging. In het afgelopen jaar registreerde de politie bijna honderdduizend meldingen van overlast.

Minder op de hoogte

Door het steeds vaker inzetten van wijkagenten voor noodhulp is hij minder op de hoogte van wat zich in de wijk afspeelt. „Vooral de gemeentelijke veiligheidscoördinatoren van de middelgrote steden en het landelijk gebied verwachten meer en tijdig aangeleverde informatie van de politie. Zij zijn van mening dat de afstemming met partners in de wijk door de politie beter kan”, aldus de inspectie. „Tegelijkertijd komen in de grote en middelgrote steden via de buitengewoon opsporingsambtenaren, wijkteams, scholen en andere hulpverleners veel signalen van burgers direct bij de gemeente binnen. Hierdoor hebben deze steden een betere informatiepositie dan de politie. De politie is daardoor in toenemende mate afhankelijk van informatie van de gemeente.”

De inspectie constateert ook dat „het signaleren van jeugdproblematiek ingewikkelder is geworden omdat contacten tussen jeugdigen onderling steeds meer online plaatsvinden. In die omgeving is de politie (nog) weinig aanwezig. Tevens blijkt dat jeugdigen uit andere wijken zich mengen in een lokale groep, waardoor meerdere basisteams betrokken raken. Informatie tussen de verschillende teams wordt niet vanzelfsprekend gedeeld.”

Wat voor soort politieorganisatie?

De minister van Justitie en Veiligheid moet volgens de inspectie met lokale bestuurders gaan bespreken wat van de politie wordt verwacht en wat voor soort politieorganisatie in Nederland gewenst is. Een politie die in verbinding is met alle lagen van de samenleving of een meer repressieve politieorganisatie? „De belasting van de politie kan volgens de inspectie verminderen indien meldingen over verwarde personen eerder bij de juiste hulpverleners komen.”

Daarom geeft de inspectie de minister van Justitie de aanbeveling om met de verantwoordelijke bewindspersoon van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te bespreken hoe signalen over verwarde personen vroeg zijn op te pikken om ze snel aan zorginstanties door te kunnen geven.