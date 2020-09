Wielrenner Roglic bezorgt Jumbo-Visma zege in vierde Touretappe

Wielrenner Primoz Roglic heeft dinsdag de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kwam na 160,5 kilometer tussen Sisteron en Orcières-Merlette als eerste boven op de slotklim voor zijn landgenoot Tadej Pogacar en de Fransman Guillaume Martin. Alaphilippe kwam als vijfde binnen. De Fransman van Deceuninck - Quick-Step behield de gele leiderstrui. Roglic liep met de ritzege tien seconden in op Alaphilippe en heeft nog een achterstand van zeven seconden op het geel.

Meteen bij de start van de etappe ontstond een kopgroep van zes renners. De Belg Tiesj Benoot van Team Sunweb kreeg met Krists Neilands en Nils Politt twee renners van Israël Start-up Nation mee en drie Fransen; Quentin Pacher, Mathieu Burgaudeau en Alexis Vuillermoz (AG2R). De vluchters kregen lange tijd rond de drie minuten voorsprong van Deceuninck - Quick-Step, de ploeg van geletruidrager Julian Alaphilippe.

Op de slotklim naar Orcières-Merlette werd door het overgebleven peloton in tempo omhoog gereden. Neilands was vlak daarvoor als laatst overgebleven vluchter van de kopgroep teruggepakt. De Fransman Pierre Rolland plaatste de eerste aanval, maar hij werd al snel ingerekend door de renners van Jumbo-Visma, die het tempo hoog hielden en niemand de mogelijkheid gaven om aan te vallen.

Martin probeerde het in de slotkilometer, maar de Fransman van Cofidis werd bijgehaald door Roglic. Die was met overmacht de sterkste. Dumoulin kwam als elfde in dezelfde tijd als Roglic over de streep. Bauke Mollema finishte als dertiende. (ANP)