Vieze restaurantkeuken? De inspectiedata zijn nu openbaar

Mosterdsoep in Groningen, zuurvlees in Maastricht, mosselen in Middelburg. Wie een restaurant wil bezoeken kan voortaan vooraf controleren hoe het er gesteld is met de hygiëne. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceert vanaf dinsdag alle resultaten van haar voedselveiligheidsinspecties.

Op de website van de inspectie kunnen consumenten zoeken op naam van een horecagelegenheid of doorklikken op een kaart van Nederland. Dan zien zij door middel van een vinkje of kruis in een oogopslag of hygiëne en ongediertewering op orde zijn en of er op de juiste manier met voedsel wordt omgegaan. „De inspectieresultaten van alle horeca in Nederland zullen zichtbaar worden”, belooft de NVWA.

„We werken al jaren toe naar het openbaar maken van zo veel mogelijk inspectieresultaten”, zegt een woordvoerder van de NVWA – die ook optreedt als toezichthouder bij consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De NVWA publiceerde al de resultaten van lunchrooms en horeca in de vier grote steden. Dat de resultaten van alle horeca-inspecties voortaan openbaar zijn is te danken aan twee nieuwe wetten die regelen dat inspectieresultaten inzake gezondheid en jeugdzorg makkelijker en sneller openbaar worden.

Vraagtekens bij proportionaliteit

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt het „een goede zaak dat de NVWA controleert of de voedselveiligheid in de horeca op orde is”. De brancheorganisatie plaatst echter vraagtekens bij de proportionaliteit omdat publicatie reputatieschade veroorzaakt. „Een enkel incident zegt niets over de structurele aanpak. Het kan dan ook niet zo zijn dat er meteen een publicatie volgt, zodra er één keer iets misgaat”, stelt KHN-directeur Dirk Beljaarts. Hij is voorstander van een herkeuring na twee weken zodat bedrijven de kans krijgen orde op zaken te stellen en niet direct op de ‘zwarte lijst’ belanden. De regel nu is dat zaken – ook als ze hun probleem oplossen – minimaal drie maanden online staan.

Afgelopen jaar voerde de NVWA naar eigen zeggen 17.500 horeca-inspecties uit, inclusief herinspecties van gelegenheden waar zaken niet op orde waren. Uit CBS-cijfers blijkt dat Nederland begin dit jaar bijna 69.000 horecabedrijven telde: de inspectiedienst is dus bij een fors aantal zaken niet op bezoek geweest.

KHN spreekt tegen deze achtergrond van „willekeur” en „gebrek aan een eerlijk speelveld”. Beljaarts wil zijn steun voor NVWA-publicaties daarom pas uitspreken „wanneer álle horecazaken in Nederland, op eenzelfde wijze én regelmatig gecontroleerd zouden worden”.

Juridische middelen?

Of ‘vieze’ horeca-ondernemers de publicatie kunnen tegenhouden is zeer de vraag, zegt Eveline Smits, advocaat bij Kneppelhout. De nieuwe regelgeving schrapt de mogelijkheid om na een negatieve inspectie een zienswijze in te dienen, waardoor het NVWA-oordeel al na twee weken online staat. Ondernemers kunnen nog wel in bezwaar en beroep gaan, maar dan is het publicitaire kwaad al geschied.

Gedurende die twee weken kunnen zij wel de bestuursrechtelijke variant van een kort geding aanhangig maken. „Maar wat is dan het argument? Dat het inspectieresultaat niet juist is en openbaarmaking de ondernemer onevenredig schaadt? Rechters tillen doorgaans nogal zwaar aan het belang van de volksgezondheid en om die reden waarschijnlijk ook aan openbaarmaking.”