Venezolaanse regering verleent gratie aan ruim 100 oppositieleden

De regering van Venezuela heeft maandag gratie verleend aan meer dan honderd oppositieleden. Dat melden internationale persbureaus. Het gaat om aanhangers van zelfbenoemd interimpresident Juan Guaidó, die werden beschuldigd van samenspanning tegen president Nicolás Maduro. Het pardon valt drie maanden voor de door de oppositie geboycotte parlementsverkiezingen.

Volgens de regering is de gratieverlening bedoeld om „het proces van nationale verzoening te versterken”, zodat „politieke meningsverschillen worden beslecht op vreedzame wijze en via de stembus”. Onder de 110 mensen die gratie hebben gekregen zijn onder meer Guaidó’s stafchef Roberto Marrero en twintig parlementariërs. Andere prominenten, zoals oppositieboegbeeld Leopoldo López maar ook Guaidó zelf, vallen buiten het pardon. Guaidó wordt beschuldigd van hoogverraad maar mag wel vrij rondlopen.

Guaidó reageerde dinsdag via Twitter op het pardon. „We willen graag dat dit bijdraagt aan verzoening”, schrijft hij. „Maar dat kan alleen als er respect is voor het parlement en de kiesraad en als de onafhankelijkheid der machten wordt hersteld.” Het parlement, waar de oppositie de meerderheid heeft, is door de regering-Maduro min of meer buiten spel gezet. Guaidó wijst erop dat er nog „honderden politieke gevangenen” achter de tralies zitten. „Deze draaideur, waardoor sommigen binnenkomen en anderen naar buiten gaan, stopt pas met draaien als we de dictatuur achter ons laten.”

‘Vrije verkiezingen onmogelijk’

De verkiezingen, op 6 september, zijn volgens de oppositie doorgestoken kaart. „Het regime van Nicolás Maduro heeft de controle en macht over alle publieke instituten naar zich toegetrokken en maakt daarmee elke vorm van vrije verkiezingen onmogelijk”, zeiden 27 partijen vorige maand in een gezamenlijke verklaring.

Guaidó riep zich begin 2019 uit tot interimpresident van Venezuela. Het land was vorig jaar het toneel van grootschalige protesten tegen de regering, waar Guaidó een grote rol in speelde. Tot een omwenteling kwam het niet, want de oppositievoorman slaagde er niet in het leger en de politie aan zijn zijde te krijgen.

Venezuela wordt geplaagd door ernstige economische malaise, voedsel- en medicijnentekorten en hyperinflatie. Het wanbeleid van Maduro, die regeert als een dictator en in 2018 op omstreden wijze herkozen werd als president, is een belangrijke oorzaak van de toestand in het Zuid-Amerikaanse land. Guaidó wordt door onder meer de Verenigde Staten en alle EU-landen erkend als rechtmatige leider van Venezuela.