Van de kerk naar de taxi: ‘Ik daagde God uit, maar ik kreeg geen antwoord’

In het huis van de jonge Oliver Yeboah hing vroeger een afbeelding van Jezus aan de muur. „Een witte man. Met zo’n gat in zijn hand en een aura om zijn hoofd. Mijn oma was geen fanatiek aanhanger van het christelijk geloof. Zij meende dat alles bezield was en dat iedereen via die goddelijke vonk met elkaar was verbonden. Ik weet nog dat ik als jongetje een keer met haar naar een andere stad ging. Mijn oma groette iedereen. Ik vroeg: ken je die mensen? Ze zei: ‘Nee, maar we zijn allemaal één.’ Mijn opa had de religie van de zevendedagsadventisten meegekregen van de christelijke missionarissen. Hij was een van de eersten in de familie die aanhanger werd van dat geloof.”

Ongeveer dertig jaar later werd Oliver Yeboah zelf predikant van de kerk van de zevendedagsadventisten, in Amsterdam, Zeist, Almelo, Enschede en Deventer. Totdat hij langzaam van zijn geloof viel. Het interview met hem vindt plaats in zijn huis in Amsterdam-Oost. Op een plank ligt een stapel boeken. Bovenop Moses: A Life van Jonathan Kirsch. „Daarmee is het allemaal begonnen. De twijfel, de vragen.” Vanmiddag verdwijnt het boek in een grote doos, zegt hij. „Ik ben aan het opruimen en verkoop mijn studieboeken en bijbels voor een paar euro.”

Van kerk tot taxi Oliver Yeboah

Oliver Yeboah (1978) werd als Nana Akwasi Adaboh geboren in Tema (Ghana). Op zijn 8ste kwam hij naar Amsterdam. Hij volgde na zijn middelbare school de mbo-studie bedrijfsadministratie en studeerde daarna theologie in de Verenigde Staten. Vanaf 2013 was hij vijf jaar predikant bij de zevendedagsadventisten in Nederland. In 2018 werd hij taxichauffeur. Eerst bij Uber, later richtte hij zijn eigen bedrijf op. Yeboah werkt daarnaast als counselor.

Yeboah groeide op in Ghana. Zijn ouders scheidden toen hij nog een baby was. „Mijn vader was stamhoofd, koning, chief, ja hoe zeg je dat hier? Dat gaf mij een bepaalde status.” Zijn moeder woonde en werkte in Nederland. „Ik groeide op bij mijn grootouders en tantes. We woonden in een familiehuis met vier gezinnen. Ik weet nog hoe ik als kind met mijn neefjes speelde op de bananen- en cacaoplantage en hoe ik bij mijn oma en tantes op de rug werd gebonden tijdens de oogst.” Toen hij acht jaar was, haalde zijn moeder hem op uit Ghana. „Ze zei: ‘Vanaf nu heet je Oliver.’ Die naam was makkelijker voor de blanke man. Blijkbaar kon ik niet Nana Akwasi Adaboh blijven, zoals ik in Ghana heette. Dat zondagskind dat als een prins werd behandeld en altijd vrolijk en vrij was.”

Het leven in Nederland werd strenger, vooral toen hij met zijn moeder de kerk van de zevendedagsadventisten ging bezoeken. „Ik ging van een vrij ontspannen leven naar een strakker regime. Mijn broertjes en ik mochten minder tv kijken, de muziek die we draaiden, moest christelijk zijn.” Zijn relatie met God veranderde. „In Ghana zag ik hem als een vriendelijke vader waar je met je zorgen naartoe kon. Waar je tegen kon zeggen: papa, ik heb iets leuks gezien, mag ik dat hebben? In Nederland werd hij steeds meer de strenge, almachtige God die altijd meekeek of ik me aan de regels hield. Dat was een naar gevoel, ik kon me nooit voor hem verstoppen.”

Branden in de hel

De kerk had een predikant waar Yeboah tegenop keek. „Als hij sprak, luisterde iedereen. Ik wilde worden zoals hij. En dacht dat ik dat ook zou kunnen, ik was immers van adel. „Toen mijn vrienden gingen roken en drinken, flikflooien met meisjes op feestjes en verkeerde kleding gingen dragen, werd ik juist serieuzer en vromer. Ik stopte met het luisteren naar hiphop-artiesten als Tupac en The Notorious B.I.G. en ging lezen over God en het geloof. En ik bad meer. Om hulp, om vergiffenis. Als ik had gemasturbeerd bijvoorbeeld. Ik dacht dat iedereen buiten de adventistenkerk zou branden in de hel.

„Als ik daar nu op terugkijk, zie ik een tiener die steeds somberder werd. Ik stond op een gegeven moment voor de spiegel en dacht: waar is die vrolijke jongen van vroeger?”

Enthousiast begon hij aan zijn studie theologie. Blij dat hij zijn relatie met God nog meer kon verdiepen. En toen gebeurde het tegenovergestelde. „In het eerste jaar lazen we Moses: A Life en daarin staat de vraag: wie schreef het boek Genesis ? Ik heb geleerd dat Mozes dat was. Maar hier stond dat dat niet klopte: Mozes gaat zelf dood in het boek en iemand die dood is kan zelf niet zijn dood hebben opgeschreven.”

Hij lacht. „Gek hè. Dat ik dat niet had bedacht? Ik ging zo mee in wat de kerk mij had geleerd.”

„Toen kwamen de vragen. Als het verhaal van Mozes niet klopt, wat klopt er dan nog meer niet? Ik heb alles passend proberen te maken. Misschien schreef Mozes het merendeel en maakte iemand het boek af? Maar dan kom je erachter dat veel stukken verschillen qua stijl. Ik moest mijn ideeën loslaten.”

Hij ontdekte het werk van andere denkers, Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre. „Door hen ging ik anders nadenken over zonde. Zonde is het breken van de wet van God. God zegt in de tien geboden dat je niet moet doden, maar geeft een paar hoofdstukken verder de instructie om duizenden mensen af te slachten. God lijkt vooral wispelturig, grillig. Ik ging hem uitdagen. Alcohol drinken en wiet roken. Maar ik kreeg geen reactie.”

Persoonlijke aandacht

„Het zou zo logisch zijn geweest als ik na die studie afstand had gedaan van het geloof. Maar zo was het niet in mijn hoofd. Soms geloofde ik nog, soms niet meer. Wat ook meespeelde: ik was bang mensen te verliezen. Bijna al mijn vrienden kende ik van de kerk. Ik was bang voor hun oordeel, dat zij mij fout zouden vinden.” Met al zijn twijfel ging hij naar een mentor van de kerk. „Die zei: ‘Je kunt God ook proberen te maken zoals jij denkt dat hij is.’ In de Bijbel staat het verhaal van de brandende struik. Daar zegt God tegen Mozes: ‘IK BEN heeft je gestuurd.’ God betekent dus ‘ik ben’. Dat werd mijn motto. Mensen gaan naar de kerk omdat ze iets nodig hebben. Het werd mijn taak om die persoonlijke aandacht te geven. Ik dacht: als ik de religieuze dogma’s weglaat, kan ik veel mensen helpen.”

Er kwamen allerlei hulpvragen langs. „Ik werd midden in de nacht gebeld door een jongen van onze kerk. Hij zei: ‘Oliver, ik zie het niet meer zitten, ik ga mezelf van kant maken.’ Ik heb drie kwartier met hem aan de telefoon gezeten. Hij leeft nog. Dat is zo mooi van predikant-zijn. Je kan iemand het gevoel geven dat hij er mag zijn. Dat benadrukte ik ook in mijn preken.”

Het schrijven van de preek was vaak een worsteling. „Ik wilde geen dingen vertellen waar ik niet meer achter stond, maar wilde mensen ook niet voor het hoofd stoten. Ik was zelf weer losser geworden, luisterde bijvoorbeeld weer naar hiphop. Ik moest me in allerlei bochten wringen om een kloppend verhaal te maken. Sommige kerklieden die echt goed luisterden, zeiden: het klinkt wel erg humanistisch wat je zegt. Waar is God in je verhaal?”

Hij kwam steeds vaker in moeilijkheden. „Ik had drie jonge meiden bij bijbelstudie. Ze zeiden: ‘Pastor, klopt het dat we van God geen sieraden mogen dragen?’ Dan vertelde ik dat de kerk op basis van bepaalde teksten concludeert dat je geen sieraden zou mogen dragen, maar dat God niet zegt dat het niet mag. Ik kreeg een moeder aan de deur die zei: ‘Ik kan mijn kinderen niet aan jou toevertrouwen.’”

Dat was een grote klap. „Ik heb me toen twee weken ziekgemeld. Ging niet naar het werk, alles voelde donker en zwaar. Mijn mentor had gezegd dat ik het geloof zelf kon invullen zoals ik wilde, maar blijkbaar kon dat niet. Ik heb het bestuur gebeld: ik wil dit niet meer doen.”

‘Ik ben toch niet gek’

De periode daarna was zwaar. „Op momenten heb ik echt gedacht: was ik nog maar naïef, had ik maar niet al die kennis uit mijn studie. Nu moest ik de gemeenschap waar ik bij hoorde, verlaten. En je wilt ergens bij horen als mens. Ik ben vrienden verloren.”

Dat is twee jaar geleden. Nu heeft hij met drie partners een taxibedrijf. „Ik vond het fijn om werk te doen waarbij ik ’s avonds echt klaar zou zijn. Dat ik niets meer hoefde voor te bereiden.” Daarnaast is hij nog steeds counselor. Soms helpt hij oud-kerkleden die bij hem aankloppen, soms klanten die met hem meerijden in de taxi. „Dan merk ik dat sommige mensen ergens mee zitten en behoefte hebben aan een goed gesprek. Ik zet dan de meter uit.” Het is soms worstelen. „Je moet psychologie hebben gestudeerd om als therapeut aan de slag te kunnen. Daar heb ik wel kritiek op. Je bereikt de mensen van kleur niet. Die denken: naar de psycholoog? Ik ben toch niet gek’. Zij willen een predikant. Soms kloppen ze nog bij mij aan. Maar omdat ik geen predikant meer ben, word ik niet meer betaald door een kerk en daarnaast ook niet vergoed door de verzekering. Cliënten kunnen mij vaak niet betalen en ik moet ook eten.”

„In december was ik sinds jaren terug in Ghana. Het werd me toen pas duidelijk hoe missionarissen het oorspronkelijke geloof van de Ghanezen hebben gediskwalificeerd. Dat maakte me boos. Er is iets van ons afgepakt en we hebben er een witte, koloniale kerk-god voor teruggekregen. Maar ik geloof niet meer in een god met een bewustzijn, met een wil en een plan voor de mensheid. Ik geloof nu meer in het feit dat mijn wezen onderdeel is van het grote wezen. In de ‘ik ben’ die verbonden is met mijn ouders, mijn grootouders, mijn stam, mijn volk, de mensheid. Meer de god van mijn oma.”