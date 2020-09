Trump bezoekt Kenosha, belooft 42 miljoen dollar voor publieke veiligheid

Trump bezoekt Kenosha ondanks verzoek gouverneur

President Trump heeft dinsdag de stad Kenosha bezocht, ondanks verzoeken van de burgemeester van de stad en de gouverneur van de staat Wisconsin om weg te blijven. „Ik vrees dat uw aanwezigheid ons werk om de verdeeldheid te overwinnen alleen maar zal vertragen”, schreef gouverneur Evers in een open brief aan de president.

Tijdens het bezoek bezocht Trump een wijk waar de afgelopen dagen veel vernielingen werden aangericht. Verder sprak hij volgens persbureau AP met de eigenaren van een meubelzaak die in brand was gestoken. Ook zegde de president 42 miljoen dollar (ruim 35 miljoen euro) toe aan het politieapparaat van de staat, zo meldt persbureau AP. Het geld is bedoeld om de publieke veiligheid te verbeteren. Tijdens Trumps bezoek protesteerden elders in de stad Black Lives Matter-demonstranten. Er was een grote politiemacht op de been om de situatie te monitoren.

De situatie in Kenosha is onrustig sinds een witte agent op 23 augustus een ongewapende Afro-Amerikaanse man zeven keer in de rug schoot. De man overleefde de schietpartij en raakte deels verlamd. Trump bracht dinsdag geen bezoek aan het 29-jarige slachtoffer.

Op de schietpartij volgden hevige protesten en rellen. Daarbij kwam het tot een treffen tussen betogers en gewapende burgers die de wacht hielden bij bedrijven. Tijdens een van die aanvaringen werden twee betogers doodgeschoten door een 17-jarige Trumpsupporter met een semiautomatisch geweer.

Trump heeft de acties van de betogers de afgelopen dagen meerdere malen veroordeeld. Hij omschreef de protesten als „binnenlandse terreur”. Volgens demonstranten die vreedzaam demonstreerden, zijn de manifestaties gekaapt door (deels witte) relschoppers. De president zei dat de demonstranten worden aangestuurd door de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Over het schietincident met de minderjarige Trumpsupporter zei de president maandag op een persconferentie dat de schutter handelde uit zelfverdediging.

