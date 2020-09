Topsportprogramma in vrouwenturnen weer van start

Het topsportprogramamma in het vrouwenturnen wordt voortgezet. Dat is dinsdag aangekondigd door gymnastiekbond KNGU. De turnsters uit de nationale selectie mogen weer trainen onder begeleiding van hun eigen bondscoaches.

Dat betekent dat de in opspraak geraakte bondscoaches Vincent Wevers en Gerben Wiersma mogen terugkeren. De twee werden eind juli op non-actief gesteld na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. Ook het topsportprogramma werd naar aanleiding van getuigenissen over geestelijk en fysiek misbruik stopgezet. Volgens de bond hebben de turnsters van de olympische selectie inmiddels „expliciet aangegeven met hun eigen trainer te willen trainen”. De nationale selectie kan vijf dagen per week in Nijmegen terecht op locatie The Cube, meldt persbureau ANP.

Wevers en Wiersma raakten in opspraak door een optreden van voormalig turnster Joy Goedkoop eind juli in Studio Sport. Goedkoop stelde in de uitzending dat Wevers haar destijds in club TON in Oldenzaal geslagen en geschopt zou hebben. Na een overstap naar Heerenveen werd Goedkoop begeleid door Wiersma. Hij zou haar fysiek niet hebben mishandeld, maar wel mentaal hebben beschadigd. De gymnastiekbond ontving eerder al klachten van vrouwelijke turnsters over misstanden in de turnwereld.

Ruim honderd meldingen

Volgens de KNGU zijn sinds eind juli, toen de aantijgingen van Goedkoop naar buiten kwamen, 104 meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnengekomen van (oud-)sporters. Het gaat om meldingen die betrekking hebben op de afgelopen decennia, zegt de bond.

Dinsdag publiceerde de KNGU daarom een plan dat een ‘cultuurverandering’ in de turnwereld in gang moet zetten. In dat plan staat onder meer dat het topsportprogramma van de volwassen turnsters voortaan onder nauwer toezicht van de KNGU komt te staan. Zo komt er „onafhankelijke, objectieve begeleiding” bij de trainingen.

De gymnastiekbond zegt de afgelopen weken bovendien actief te hebben gezocht naar oud-sporters die melding deden van misstanden of zich hierover uitspraken. Per melding wordt volgens de bond nu bekeken „wat de vervolgstappen” zijn. Ook is een onafhankelijk onderzoek aangekondigd waaruit moet blijken hoe groot de omvang van het probleem van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport is.