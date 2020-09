Verse wijnbladeren vindt u bij de wijnboer, ingemaakte zijn verkrijgbaar bij de Turkse supermarkt. Als je gedroogde wijnbladeren gebruikt, moet je ze een dag van tevoren weken. Spoel gepekelde bladeren even af. Verwijder indien nodig de steeltjes. Verwarm de oven voor tot 160 graden. Bereid de bulgur volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat afkoelen. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en fruit hierin de ui al omscheppend gedurende 10 minuten. Voeg het gehakt toe en bak het rul. Voeg de tomaat, de peterselie, de peperpasta en wat zout toe. Schep het geheel goed door elkaar en laat het 10 minuten garen op laag vuur. Voeg op het laatst de bulgur toe. Breng op smaak met peper en zout. Leg een wijnblad op een snijplank met de nerven naar boven. Schep er een lepel van de vulling op. Rol de gespleten kant, waar het steeltje zat, over de vulling, vouw de zijkanten naar binnen en rol verder tot een strakke sigaar. Ga zo door tot alle vulling is gebruikt. Leg de gerolde dolma’s in een ovenschaal of braadpan. Het mogen meerdere lagen zijn. Schenk de bouillon bij de dolma’s en stoof ze afgedekt met een deksel of aluminiumfolie in 30 minuten gaar in de oven. Garneer de dolma’s met plakjes citroen en de achtergehouden peterselie.

VOOR 20 STUKS: 20 verse wijnbladeren of 1 pak van 400 gram 2 uien, fijngehakt 1 tomaat, in kleine stukjes 100 g rundergehakt ½ bos platte peterselie, fijngehakt (bewaar wat voor de garnering) 3 el arachide- of zonnebloemolie 2 tl biber salcasi (milde peperpasta, Turkse supermarkt) 150 g bulgur minimaal 250 ml groentebouillon, eventueel van een blokje 1 citroen, in schijfjes zout en peper Meneer Wateetons & René Zanderink Over Inpakken Fontaine, 192 blz. € 34,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 september 2020