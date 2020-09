Tennisster Rus direct uitgeschakeld in eerste ronde US Open

Tennisster Arantxa Rus is op de US Open uitgeschakeld. De enige Nederlandse deelnemer aan het enkelspel in New York verloor in de eerste ronde van Ann Li in drie sets: 6-4, 2-6, 6-1.

Rus, nummer 72 van de wereld, mocht gelijk in actie komen op de openingsdag van de US Open, maar haar avontuur was na een uur en vijftig minuten spelen voorbij. De Amerikaanse Li (20), de mondiale nummer 133, bleek te sterk voor de 29-jarige Westlandse op baan 12 van Flushing Meadows.

In het enkelspel zijn na de uitschakeling van Rus zowel bij de mannen als bij de vrouwen geen Nederlandse tennissers meer actief op de US Open. Heel wat toptennissers hebben zich vanwege het coronavirus afgemeld. Zo ontbreken met Rafael Nadal en Bianca Andreescu de winnaars van vorig jaar. Ook Kiki Bertens, de nummer zeven van de wereld, besloot het grandslamtoernooi over te slaan.

Bij de mannen is Novak Djokovic de grote favoriet. De nummer één van de wereld, die dit jaar nog altijd ongeslagen is, komt maandag net als oud-winnares Naomi Osaka in actie in het avondprogramma in het Arthur Ashe-stadion. Publiek is vanwege de coronacrisis niet welkom op het tennispark in New York. (ANP)