Stuur Hollywood een bedankje, Trump

Had de wereld er anders uitgezien als Donald Trump echt succesvol was geweest in Hollywood? Dat hangt af van uw positie in een 19de-eeuws debat: wordt geschiedenis gemaakt door grote mannen of door sociaal-economische trends?

Trump mag graag schelden op de elitaire linksigheid van Hollywood. Eerder dit jaar nog, toen Parasite de Oscar voor beste film won. „Kunnen we niet terug naar Gone With the Wind alstublieft?”, bediende Trump toen zijn achterban. Toch is het niet zo vreemd je Donald Trump anno 2016 voor te stellen als mediatycoon die fundraisers voor Hillary Clinton organiseert, met mede-New Yorker Harvey Weinstein wellicht. Politieke beginselen heeft hij niet, maar een ‘player’ in Hollywood wilde hij graag worden.

Als jongeman droomde Trump van filmschool USC in Los Angeles. „Ik vond altijd dat Louis B. Mayer het ultieme leven leidde, of Flo Ziegfeld. Dat mannen als Darryl Zanuck en Harry Cohn creatieve en prachtige dingen deden”, zei Trump in 1990 in Playboy. Een filmstudio runnen in de jaren dertig of veertig leek hem geweldig. En gezien zijn „grab ’em by the pussy” had hij Louis B. Mayer op de ‘casting couch’ knap partij geboden.

Trump maakte die beruchte opmerking in 2005, toen hij veel in Los Angeles was. Voorheen scharrelde hij wat in de marge. In 1989, toen ‘Trump’ al stond voor klatergoud en narcisme, speelde hij in de film Ghosts Can’t Do It, met Bo Derek. Trump viel direct in de prijzen met een ‘Razzie’ voor slechtste bijrol en een nominatie als slechtste nieuwkomer. Toch kwam hij tot 27 rolletjes in speelfilms en sitcoms. Meestal betrof dat cameo’s – korte optredens – als zichzelf, soms was dat in ruil voor gratis filmen in Trump Tower. Volgens The Hollywood Reporter ontving Trump vorig jaar een pensioen van 78.000 dollar van acteursvakbond SAG.

LA Magazine beschreef hoe het misliep tussen Trump en Hollywood. In 2004 brak hij er door als producer en tv-ster met zijn realityshow The Apprentice. De show stoomde met 21 miljoen kijkers in zijn eerste seizoen op naar de vijfde plek, met twee Emmy-nominaties voor Trump. Waarna de show ging kwakkelen; eind 2005 stonde hij al op plek 51 en verhuisden The Apprentice én Trump tijdelijk naar Los Angeles. Ook dat mocht niet baten, de show bleef tot 2014 een middenmoter. Trump hield aan die tijd zijn fixatie op kijkcijfers over.

Vooraf had Trump bedenkingen bij The Apprentice. Een realityster heeft in Los Angeles het prestige van zwembadschimmel, zo vreesde hij. Dat klopt wel: ‘The Donald’ had er de status van tweederangs beroemdheid. Als producer kreeg hij weinig van de grond want volgens LA Magazine detoneerde zijn ruwe modus operandi van bluffen, dreigen en verschroeide aarde in Hollywood. Daar is flemen een kunstvorm, heeft iedereen een vinger in andermans potje en steekt men elkaar het mes liefst zo delicaat mogelijk in de rug.

Niks voor de Donald. Hij bleef een outsider, wat hem hielp toen hij koos voor de politiek. Dat was hem uiteraard zonder The Apprentice niet gelukt: die show transformeerde hem van een louche, semibankroete has-been uit de jaren tachtig tot een briljant ondernemer en miljardair. Er zou best wel eens een bedankje afmogen voor Hollywood.

Coen van Zwol is filmrecensent.