Ik had een snor laten staan, het zegt wat over mij dat ik de transitie van onbehaard naar behaard spannend vond. De beslissing was in een opwelling tijdens het scheren onder de douche genomen, maar waarom eigenlijk? Achteraf denk ik dat ik hoopte dat het me iets zou geven wat ik niet heb. Een kunstzinnige uitstraling, autoriteit. Maar het werkte totaal averechts. De snor benadrukte juist mijn wat sombere uitstraling, het werd al snel een hangsnor. Toch liep ik er een paar dagen mee rond.

„Waarom is dit?”, vroeg Leah van Roosmalen (3) toen ze tijdens het naar bed brengen met haar handje over mijn bovenlip wreef. Ik zei haar dat ik was betoverd door een voorbijganger en dat ik langzaam in een poes veranderde. Daar werd onbedaarlijk om gehuild.

„Ook een staart?”

De snor maakte meer los dan ik had verwacht. In het dorp constateerden ze het hardop in de winkel, alsof ik het zelf niet in de gaten had.

„Hee, je hebt een snor.”

- „Ja.”

Wat moest ik anders zeggen?

De vraagtekens op het hoofd van mijn moeder toen ik zaterdag opeens voor haar stond. Even die twijfel of ik wel haar zoon was.

Ik wist opeens weer hoe ze mijn vader behandelde toen die kortstondig een grijze baard had. We zullen even oud zijn geweest, misschien wel behept met dezelfde twijfels.

Ze zei toen iedere dag wel twintig keer hoe lelijk ze het vond staan, en dat terwijl ze andere mannen met baarden zo bewonderde. Ze noemde dan Vincent van Gogh en Rien Poortvliet en een buurman, hetgeen de vraag opriep waarom ze überhaupt op mijn vader was gevallen.

Ze keek me aan, het hoofd half schuin.

„Ik ben het, Rien Poortvliet, die van de kabouters”, wilde ik zeggen, maar ik besefte net op tijd dat ik helemaal geen baard had, dus ik herpakte me.

„Ik ben het, Marcel, je zoon.”

- „Ach nou zie ik het”, zei ze, „ik dacht even dat je een snor had.”

De dag erop heb ik het ding eraf geschoren. Leah van Roosmalen moest weer huilen, ze had zich er net op verheugd dat ik kat zou worden. Ik denk overigens dat ik een prima huisdier zou zijn.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven