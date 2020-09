Sevdaliza is live adembenemend kwetsbaar en krachtig tegelijk

Het is muisstil wanneer Sevdaliza’s band maandagavond het podium van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag opkomt. Een kuch, een krakende stoel, alles echoot door de zaal. Iemand in de zaal roept voorzichtig: „whoo!” – we zijn immers bij een popconcert. Maar de gedragen stilte valt meteen weer in.

De internationaal succesvolle, Rotterdamse Sevdaliza is een van de boeiendste Nederlandse popartiesten van de afgelopen jaren. Ze ontwikkelde zich van Nederlandstalige rapper tot een geweldige, eigenzinnige en tot in de puntjes gestileerde conceptuele Engelstalige artiest die furore maakt met haar optredens, visueel verpletterende verhalende clips en sfeervolle, wonderschone en onder de huid kruipende muziek.

Ze geeft hier vanavond live en via streaming haar enige concert van 2020. Ze speelt voor het eerst nummers van haar net uitgekomen, ijzersterke album Shabrang – met haar rug naar de schaars gevulde zaal en balkons gekeerd, en haar focus op het publiek dat inschakelt op de livestream. Een twintigtal bezoekers kan de show ook live vanuit het juiste perspectief zien, vanaf stoelen op het podium vlak voor de band – een overweldigend intieme ervaring met de spookachtige schouwburgzaal, die in rook en van kleur verschietend licht gehuld is, als haar buitengewone decor.

Lees ook dit profiel: Sevdaliza is een zangeres die niet in een hokje past

Het is vanaf het begin, wanneer Sevdaliza het summier blauw verlichte podium opkomt met grote gitzwarte vleugels bevestigd op een ruimzittend pak met hoekige schoudervullingen, een bijzonder betoverende setting. Live, en online waar visuele effecten en sterk getimede close-ups de show volledig tot zijn recht laten komen.

Diep brommende elektronica

Ook in de live-uitvoering van de nummers van Shabrang brengt Sevdaliza ruimtelijke en subtiel opgebouwde, gelaagde en diep brommende elektronica, overtuigend samen met klassiek aandoende warme en gloedvolle strijkers en pianotonen. In het prachtige ‘Dormant’ zingt ze hoog, ijl en breekbaar op melancholische klanken, een diepe bas en echoënde tonen – het geluid zwelt aan, vervormt, en keert weer terug in een loom kruipende groove. Live is het adembenemend kwetsbaar en krachtig tegelijk; in de onlinestream krijgt het visueel vervreemdende caleidoscopische effecten mee.

Elk geluid krijgt van Sevdaliza en haar band de ruimte. Lang aangehouden celloklanken. Na-ijlende elektronische tonen. In de lucht verwaaiende verknipte vocalen. Ritselende bekkens. Aanzwellende bassen. Elk dramatisch detail in haar zang. In ‘Oh My God’ zingt ze in wit fel licht en met een witte slang om haar nek, met een elektronisch bewerkte, scherp omhoog gepitchte kippenvelstem. ‘Human Nature’ begint met een minimalistische beat en groeit uit tot een rijke, zwierige combinatie van vol aangezette synthesizers, solerende strijkers en ijzingwekkend indringende auto-tunevocalen.

In ‘Lamp Lady’ zingt ze mooi, ingetogen en vol expressie op een sfeervolle riff voordat een dikke beat inkomt met een droog echoënde snaredrum en piepende elektronica. In ‘All Rivers at Once’ zingt ze op glasheldere pianotonen dat ze geen pijn meer wil voelen, waarop strijkers en vervormde elektronische geluiden de beklemmende sfeer verder uitbouwen.

Er is continue spanning, verwachting en verrassing. ‘Rhode’ krijgt een bloedstollend mooie uitvoering waarin ze vol dramatische nadruk zingt over eenzaamheid en stilte als haar thuis, in een microfoon die eerder was versierd met een lommerrijk bloemenboeket, maar waar nu een wit nepgeweer aan is bevestigd.

Tijdens de explosieve climax met solerende en volvette synthesizergeluiden en fel flitsende lichten, zakt ze op haar knieën op de grond. Muzikaal en visueel is er tijdens de show vaak afwisseling tussen emotionele uitersten – serene kalmte en rust, slechts een enkel spotje en prachtig ingetogen zang en muziek. Dan: vlammend, krachtig, kleurrijk en overrompelend. En weer terug. Steeds stijlvol en superieur gedoseerd. En – zowel live als online – intens en intiem, en van ongekende klasse.

Het album Shabrang van Sevdaliza is nu uit. Sevdaliza staat 20 april 2021 in de Melkweg in Amsterdam, als onderdeel van haar Europese tour.

Pop Sevdaliza - Colors Of The Night Gehoord: 31/8, Koninklijke Schouwburg Den Haag ●●●●●