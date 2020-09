Racisme blijft een gevoelig thema voor SP

De racismediscussie heeft de ideologische strijd binnen de SP op scherp gezet. Intern woedt bij de socialisten al langer een discussie over of de socialisten de antiracismebeweging vol overtuiging moeten omarmen of niet. Maar met het opstappen van de fractievoorzitter van de SP in Amersfoort ligt dit gevoelige conflict nu ook op straat.

Marijke Jongerman maakte afgelopen weekend in een verklaring op Facebook bekend uit de SP te stappen. Ze schrijft dat de strijd tegen racisme door de SP-partijtop „op een neerbuigende manier wordt weggezet als identiteitspolitiek”. Jongerman vindt dat de landelijke SP de antiracismebeweging te vaak aanvalt en daarmee zaait de partij „zelf verdeeldheid in plaats van deze te bestrijden”.

Zo’n aanval ziet Jongerman terug in een recente column van Kamerlid en partijbestuurslid Ronald van Raak op website The Post Online. Van Raak beschrijft hoe een jonge zwarte vrouw hem onlangs zei dat zij een ‘cultureel marxist’ is en daarom een rassenstrijd verkiest boven een klassenstrijd. De tegenstelling tussen wit en zwart benadrukken ligt gevoelig binnen de socialistische SP, getuige wat Van Raak schrijft. Het marxisme gaat „niet om het ras, maar om de klasse”. „Deze cultureel marxiste was zwart en vrouw, maar ook jong en hoog opgeleid. Zij heeft méér kansen dan een oude en laag opgeleide witte man. In hun ongetwijfeld oprechte pogingen om te strijden voor de slachtoffers van racisme zijn zij zélf anderen gaan discrimineren.”

Zoveelste incident

Voor Jongerman was de column het zoveelste incident sinds het aantreden van Ron Meyer, die van 2015 tot 2019 voorzitter was. „Dat de prioriteit voor de SP bij de klassenstrijd ligt begrijp ik, maar antiracisten aanvallen gaat echt te ver.” Jongerman heeft de indruk dat de SP de afgelopen jaren weer lonkt naar PVV-kiezers en met het woord ‘identiteitspolitiek’ een „frame van rechts” overneemt. „Het woord is een mooi excuus om het niet over racisme te hoeven hebben. Terwijl je de strijd tegen ongelijkheid juist op alle fronten moet voeren.” Jongerman zegt dat ze laatste jaren geprobeerd heeft deze discussie intern te voeren, zonder resultaat. „Het is onmogelijk iets te veranderen in de SP.”

Van Raak betreurt het vertrek van Jongerman, maar ontkent dat hij de antiracismebeweging in zijn columns aanvalt. „Ik steun de beweging van harte, maar je moet wel een inhoudelijke discussie kunnen hebben.Die voeren we volop: het is een van de meest bediscussieerde onderwerpen in onze partij.”

In 2018 stapte ook het Hilversumse raadslid Rebekka Timmer op vanwege het interne racismedebat. Ze verklaarde dat er voor antiracisme te weinig plaats binnen de SP was en zag de partijkoers „opschuiven naar rechts”. Volgens Jongerman verlieten meer leden om deze reden de partij. Leo de Kleijn, die in 2018 opstapte als fractievoorzitter van SP Rotterdam na onverwacht zetelverlies, uitte in een interview met NRC ook al de kritiek dat de SP racisme als thema uit de weg gaat.

Binnen de linkse vleugel van de SP is ook onvrede over hoe partijleider Lilian Marijnissen met het onderwerp omgaat. Ze is te weinig zichtbaar en kiest in haar tweets de verkeerde toon en inhoud, zeggen kritische SP’ers. Een voorbeeld dat zij noemen is de eerste tweet van Marijnissen over de Black Lives Matters-betogingen, waarin ze linkte naar een filmpje met een witte agent die verzoenende woorden spreekt. Ongelukkig, vinden critici.

Racistische kostuums

Jongerman geeft als ander voorbeeld een tweet van Marijnissen tijdens carnaval over actiegroep Kick Out Zwarte Piet, dat racistische kostuums bij het feest wilde aankaarten. „Ik denk niet dat iemand in Oss zich hier wat van aantrekt, bij carnaval mag alles en iedereen op de hak worden genomen”, twitterde Marijnissen in februari. Zo’n tweet is „de confrontatie zoeken” met een actiegroep die een bondgenoot zou moeten zijn, vindt Jongerman.

Catshuis Rutte ontvangt Black Lives Matter Premier Mark Rutte (VVD) en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) praten woensdag in het Catshuis met vertegenwoordigers van de organisaties Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter Nederland. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het gesprek over hoe racisme op „verschillende terreinen in de samenleving aangepakt kan worden”. Rutte ontving in juni al mensen die op demonstraties tegen racisme hadden meegelopen.

Volgens Jongerman heeft de SP te weinig werk gemaakt van een aangenomen motie op het partijcongres vorig jaar, waarin staat dat de SP „voorop moet lopen” in de strijd tegen racisme.

Partijleider Lilian Marijnissen en partijvoorzitter Jannie Visscher zeggen nooit rechtstreeks door Jongerman te zijn benaderd. Marijnissen zegt in een reactie het thema racisme „heel belangrijk” te vinden. Ze vindt dat de Kamerfractie dat „volop laat zien in de praktijk”, bijvoorbeeld door discriminatie door uitzendbureaus aan te kaarten.

Visscher erkent dat de onderwerpen inkomen, wonen en zorg sinds het congres prioriteit hebben gekregen, maar zegt dat de SP zich „op alle mogelijke manieren” verzet tegen racisme. Ze noemt de aandacht die de partij vroeg voor etnisch profileren bij de Belastingdienst en voorstellen die zijn gedaan om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Visscher vindt het belangrijk „de tegenstellingen tussen mensen niet te vergroten”. „Wij werken aan solidariteit over de grenzen van afkomst of ras heen. Ik hoop dat SP’ers zich daardoor aangesproken voelen.”