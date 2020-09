Pornoster Ron Jeremy vervolgd voor misbruik zeventien vrouwen

Pornoster Ron Jeremy zou nog eens dertien vrouwen seksueel misbruikt hebben. Het totaal aantal slachtoffers op de aanklacht tegen de Amerikaan komt daarmee op zeventien, heeft de openbaar aanklager in Los Angeles maandag bekendgemaakt. Jeremy (67) wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting en zou ook een 15-jarig meisje hebben aangerand, blijkt uit de nieuwe aantijgingen.

Het misbruik heeft zich volgens justitie afgespeeld vanaf 2004, toen Jeremy zich op een feestje zou hebben vergrepen aan de tiener. Het meest recente vergrijp gebeurde op 1 januari van dit jaar, aldus de aanklager. Veel van het misbruik vond plaats in een bar in West Hollywood waar Jeremy vaak kwam. Hij zou ook een keer over de schreef zijn gegaan op de parkeerplaats van het etablissement.

Wanneer Jeremy schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten, loopt hij het risico de rest van zijn leven in de cel te belanden. Sinds de eerste aanklachten tegen hem naar buiten kwamen, in juni, zit Jeremy in de cel. Zijn borgsom is vastgesteld op 6,6 miljoen dollar, zo’n 5,5 miljoen euro.

Tweeduizend films

Jeremy liet twee maanden geleden al weten onschuldig te zijn. „In kan niet wachten mijn onschuld te bewijzen in de rechtbank”, tweette hij. Zijn manager wilde hem echter niet meer vertegenwoordigen. „We hopen dat de aantijgingen niet kloppen, maar als dat wel zo is, moet hij vervolgd worden”, zei deze Dante Rusciolelli toen.

Jeremy, die echt Ronald Jeremy Hyatt heet, is een van de grootste namen uit de pornowereld. Sinds de jaren zeventig heeft hij in meer dan tweeduizend seksfilms gespeeld. Hij is in het verleden al meerdere keren aangeklaagd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals het ongevraagd vastgrijpen van de borst van een vrouw. Ook toen ontkende hij schuld. Jeremy werd niet veroordeeld. In 2017 openbaarde Rolling Stone nieuwe beschuldigingen. Niet veel later begon justitie een onderzoek.