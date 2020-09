Politierechter Van Capelle vervangen in rechtszaak

De wrakingskamer van de Groningse rechtbank heeft politierechter Monte Van Capelle dinsdag vervangen in een overvalzaak met twee verdachten. Dat schrijft RTV Noord. Reden zouden uitlatingen van de rechter tegen de verdachten zijn. Zo had de rechter de opmerking „ik ben toch geen mongool?” van de verdachte beantwoordt met „het lijkt er anders wel op”.

Nadat Van Capelle tijdens een zitting op donderdag verbaal was uitgevallen tegen een van de twee verdachten, besloot de advocaat van die verdachte een wrakingsverzoek in te dienen, omdat de rechter volgens hem de schijn van vooringenomenheid had gewekt. Nu dit verzoek is toegewezen, wordt er een andere rechter op de zaak gezet.

Voor Van Capelle is het niet de eerste keer dat hij in opspraak komt rondom een wrakingsverzoek. In februari van dit jaar werd een vonnis vernietigd nadat Van Capelle een wrakingsverzoek had genegeerd. Een verdachte had nadat een vonnis was uitgesproken gezegd de rechtbank te willen wraken, waarop Van Capelle zei: „We willen allemaal wel eens wat”. Van Capelle werd later door de president van de rechtbank Noord-Nederland tot de orde geroepen.

Van Capelle raakte in de jaren negentig in opspraak als officier van justitie voor zijn rol bij de IRT-affaire. Destijds keurde hij de invoer van drugs door een infiltrant goed om zo misdadigers te kunnen pakken, zonder medeweten van zijn hoofdofficier.