Plots ligt privatisering van laatste publieke vaccininstituut gevoelig

Viroloog Jan Groen wijst naar het raam van de kleine vergaderzaal. Daarachter, verscholen tussen het groen van een voormalig kazerneterrein, liggen de kantoren van het RIVM en Bilthoven Biologicals. „Ooit was dit het Silicon Valley van de vaccinontwikkeling”, zegt hij.

Op weg naar een vaccin Wanneer kan de wereld terug naar normaal? Alle hoop is gevestigd op een vaccin tegen Covid-19. In een serie artikelen onderzoekt NRC de weg ernaartoe. Met een regelmatig aan te vullen vaccintracker volgen de we ontwikkeling van de meest kansrijke vaccinkandidaten.

volgen de we ontwikkeling van de meest kansrijke vaccinkandidaten. Het Oxfordvaccin geldt als kansrijk. Over de bevindingen tot dusver

Werken landen samen of is het ieder voor zich?

Langs bij de mensen op wie het vaccin wordt getest.

Vaccinontwikkeling: wat er in Nederland gebeurt.

Een vaccin, en dan? NRC polst wereldwijd of men zich wel wil laten inenten.

Groen is directeur van Intravacc, het restant van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Dat gold decennialang als wereldwijd toonaangevend in ontwikkeling en productie van vaccins. Volgens overheidsschattingen is meer dan een derde van de entstoffen die mondiaal in gebruik zijn, terug te voeren op Bilthovense kennis en technologie. Vaccins tegen polio, mazelen, difterie en tetanus bijvoorbeeld.

In 2012 verkocht het kabinet de productiepoot van het NVI voor 32 miljoen euro aan het Serum Institute of India van de familie Poonawalla, dat de Nederlandse vaccinfabriek de naam Bilthoven Biologicals gaf. De onderzoeksafdeling van het NVI ging na een korte periode binnen het RIVM verder als zelfstandig bedrijf onder het ministerie van VWS. Intravacc is gespecialiseerd in de eerste fasen van de vaccinontwikkeling: van concept tot kleinschalige tests op mensen. „Wij zijn de brug tussen universiteit en industrie”, vat Groen het samen.

Die brugfunctie is schaars in Nederland. Volgens Han van den Bosch, verbonden aan de sectie Vaccins van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM), is vaccinonderzoek aan Nederlandse universiteiten van hoog niveau. „Nederland heeft een goede naam als het gaat om ontdekkingen”, zegt hij. Soms komen daar biotechbedrijfjes uit voort. Maar sinds het verdwijnen van vaccinproducenten als Nobilon – opgegaan in MSD nadat deze Amerikaanse farmaceut Organon in Oss had overgenomen (2010) – ontbreekt het in Nederland volgens Van den Bosch aan een „industriële infrastructuur” om wetenschappelijk vondsten naar de markt te brengen. Uitzondering is Janssen Vaccines, onderdeel van het Amerikaanse Johnson & Johnson, dat in 2011 het Leidse vaccinlab van Crucell overnam.

Een vluchtige blik op de lange lijst van ruim 170 experimentele vaccins die nu worden ontwikkeld tegen Covid-19 doet vermoeden dat Intravacc het gebrek aan industriële infrastructuur ruimschoots compenseert en nog steeds tot de internationale top behoort. Het Bilthovense bedrijf met 140 medewerkers staat er liefst drie keer op. En dan heeft wereldgezondheidsorganisatie WHO de laatste gegevens niet eens verwerkt. Anders zou Intravacc vier noteringen kunnen claimen.

Grondiger bestudering van de lijst relativeert de ambities. Geen van de entstoffen die Intravacc ontwikkelt, staat in de door de universiteit van Oxford aangevoerde kopgroep van 31 kandidaat-coronavaccins die al op mensen worden getest of daar klaar voor zijn. De enige Nederlandse naam in die kopgroep is Janssen uit Leiden. Die wordt niet gesteund door de Nederlandse overheid, maar door een publieke instantie uit de VS, Barda.

De experimentele vaccins van Intravacc zijn alle ‘preklinisch’, zoals dat heet. Veiligheidsstudies op mensen volgen op zijn vroegst in de eerste helft van volgend jaar, vertelt Groen. Dat roept de vraag op hoe zinvol de inspanningen van Intravacc zijn, die wél voor een belangrijk deel worden gefinancierd door de Nederlandse overheid. Volgens Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar Vaccins en Vaccinatie van het UMC in Leiden en voormalig wetenschappelijk directeur van het NVI, is de kans „bijzonder klein” dat een vaccin van Intravacc op tijd komt om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de coronapandemie.

In Bilthoven kijken ze daar anders naar. Veruit de meeste vaccins die nu worden ontwikkeld, zullen sneuvelen omdat ze niet effectief blijken of te veel bijwerkingen geven, zegt Elly van Riet, wetenschappelijk hoofdonderzoeker bij Intravacc. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt geëxperimenteerd. Bovendien is onzeker of corona met de komst van een vaccin verdwijnt. Van Riet: „Misschien verandert het virus zo dat de ziekte periodiek terugkeert en we anders moeten vaccineren, net als bij influenza [griep]. Ook zijn verschillende bevolkingsgroepen mogelijk gebaat bij verschillende vaccins.”

Lees ook: Vreugde én kritiek om doorstart medicijnfabrikant Apotex

Voor één van de vier experimentele vaccins, gebaseerd op een verzwakt virus, grijpt Intravacc terug op een methode die haar waarde al heeft gehad in de bestrijding van andere infectieziekten, zoals polio. Voor twee andere kandidaten gebruikt het bedrijf een moderne en goeddeels onbewezen techniek. Daarbij wordt gewerkt met outer-membrane vesicles (omv’s). Dat zijn bacterieblaasjes die een immuunrespons opwekken. Wanneer die blaasjes gekoppeld worden aan de juiste eiwitten van het coronavirus, of kleine stukjes daarvan, kan de immuunrespons gericht worden tegen dat virus, legt Van Riet uit.

Technologie testen

Zelfs al zullen de Intravacc-vaccins overbodig blijken in de strijd tegen Covid-19, dan nog zijn de inspanningen niet zinloos, denken ze in Bilthoven. De coronapandemie biedt Intravacc de kans te testen of zijn technologie geschikt is om in hoog tempo veilige en effectieve vaccins te ontwikkelen tegen nieuwe infectieziekten.

Ook voor het bedrijf zelf staat veel op het spel. De coronavaccins gebaseerd op eigen technologie zijn voor Intravacc een „claim to fame”, in de woorden van Groen. Die kan de onderneming goed gebruiken, want sinds de ontmanteling van het NVI ontbreekt het Intravacc aan een duidelijke bestemming.

Dat komt voornamelijk door wispelturig overheidsbeleid. Ruim tien jaar geleden wilde het kabinet van zijn vaccinfabriek af. Redenen: mondialisering van de markt, strenger geworden kwaliteitseisen en stijgende kosten. Ook zou het inmiddels eenvoudig en goedkoper zijn vaccins elders in te kopen. Andere landen hadden hun vaccininstituten in de jaren 90 met vergelijkbare argumenten geprivatiseerd. Daar kwam bij dat de verhouding tussen ministerie en NVI sinds de eeuwwisseling was vertroebeld, nadat enkele van zijn vaccins om uiteenlopende redenen waren afgekeurd, reconstrueerde De Groene Amsterdammer eerder dit jaar.

Onderzoeksinstituut Intravacc in Bilthoven, op 1 september 2020. Bij Intravacc, dat zich op het terrein van het RIVM bevindt, zijn verschillende mogelijke coronavaccins in ontwikkeling. Foto Ilvy Njiokiktjien

Toch wilde toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) de onderzoekspoot van het NVI in publieke handen houden. Hij zag namelijk dat „de farmaceutische industrie ontwikkelingen laat liggen die voor de volksgezondheid van belang zijn, omdat onvoldoende winst verwacht wordt”, zo schreef hij in antwoord op Kamervragen in 2009. Het is een bekend verhaal: farmaceuten zijn doorgaans huiverig te investeren in vaccinontwikkeling. Onderzoekskosten zijn hoog en de kans is groot dat een vaccin faalt of pas de markt bereikt wanneer de epidemie al is uitgedoofd.

Kopgroep Leiden

In Leiden werkt Janssen Vaccines, onderdeel van het Amerikaanse farmaconcern Johnson & Johnson, aan een vaccin, op basis van een verkoudheidsvirus. Dat wordt binnenkort getest op 550 vrijwilligers in Nederland, Duitsland en Spanje. Eind september hoopt het bedrijf te beginnen met de laatste zogeheten fase 3-studie met 60.000 deelnemers in landen waar het virus volop circuleert. Naast de vaccinontwikkeling zal ook een deel van de productie plaatsvinden in Leiden, waar een fabriek staat die volgend jaar 300 miljoen doses kan leveren. Ook het vaccin van Oxford University en AstraZeneca komt voor een deel uit Leiden. Zij hebben farmadienstverlener Halix, onderdeel van de Duitse Droege Group, gecontracteerd voor de productie. De vaccinfabriek van Halix is vlak voor de coronacrisis in gebruik genomen, vertelde president-commissaris Harry Flore onlangs in Het Financieele Dagblad.

Onder een nieuw kabinet kwam Intravacc niettemin al snel op de nominatie voor verkoop. In 2018 ging de overheid officieel op zoek naar een nieuwe eigenaar. Nederland laat geneesmiddelenonderzoek aan de vrije markt over, vond minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD). Bovendien zou Intravacc beter af zijn in private handen, omdat het zo in een betere positie is om deals te sluiten met andere marktpartijen. Nu al zijn opdrachtgevers in de helft van de gevallen commerciële bedrijven, volgens directeur Groen.

Verkoop stilgelegd

Maar dit voorjaar is de Nederlandse regering wéér gedraaid. De verkoop van Intravacc is „on hold” gezet „in het licht van de ontwikkelingen”. Ofwel: door corona ligt privatisering van het laatste publieke vaccinontwikkelingsinstituut plots gevoelig, zoals het kabinet zich dit jaar ook inzette om sluiting van de laatste grote generieke medicijnenfabriek in Nederland te voorkomen. Is het wel verstandig voor zoiets cruciaals als geneesmiddelenontwikkeling en -productie volledig te vertrouwen op marktpartijen die steeds vaker uit India en China komen, vraagt het kabinet zich af.

En dus is de toekomst voor Intravacc opnieuw hoogst onzeker.

Enthousiast is Jan Groen niet over het besluit de verkoop niet door te laten gaan. „Ik heb me erbij neer te leggen”, zegt hij. Intravacc werkt als ontwikkelingsinstituut veel in opdracht van private partijen, zodat privatisering logisch is, vindt Groen. De voorbije maanden sloot zijn bedrijf nog drie commerciële contracten. Tegelijkertijd begrijpt hij ook dat Nederland niet volledig afhankelijk wil zijn van de industrie. Groen: „Het belangrijkste voor Intravacc is dat er duidelijkheid komt.”

Lees ook: Volg hier de ontwikkeling van de coronavaccins