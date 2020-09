Oude kademuur ingestort in binnenstad Amsterdam

Een stuk oude kademuur in de binnenstad van Amsterdam is dinsdagmiddag ingestort. Het gaat om een gedeelte aan de Grimburgwal nabij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen gewonden gevallen. Met het stuk kade is ook een lantaarnpaal in het water terechtgekomen. Een gebouw van de UvA ter hoogte van de ingestorte kade is uit voorzorg ontruimd.

De oorzaak van de instorting is vermoedelijk een sinkhole, zegt wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer, PvdA). Dat is een ondergrondse uitspoeling van grond waardoor de bovengrond inzakt. Een team van de gemeente is ter plaatse en kijkt wat er gedaan moet worden. Dekschuiten zijn onderweg om met damwanden de rest van de kade te stutten.

Volgens een medewerker van de UvA was de kade al een paar weken aan het verzakken. „Twee weken geleden is daar al naar gekeken. Sinds een dag of twee waren er sinkholes te zien.” Volgens de medewerker was de bestrating op de kade net nieuw aangelegd.

Instortingsgevaar

Er bestaat al langer discussie over de kademuren in de Amsterdamse binnenstad. Uit onderzoek in 2019 bleek dat een groot deel van de kades en bruggen er beroerd aan toe is. Bij tien van de tweehonderd kilometer kademuur bestaat instortingsgevaar, 24 kilometer verkeert in slechte of ‘verdachte’ staat en honderdvijftig kilometer geldt als risicovol. Op een aantal plekken in de stad zijn kademuren al bezweken, zoals bij het Entrepotdok en op de Nassaukade.

De gemeente Amsterdam maakte in de voorjaarsnota van mei 2019 meer dan een kwart miljard euro vrij om de kades en bruggen te herstellen. In juli dit jaar bleek uit uitgebreider onderzoek dat de kades er slechter aan toe zijn dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden. Herstel van alle beschadigde kademuren en bruggen gaat minimaal twintig jaar duren en zal veel meer gaan kosten, schreef Dijksma toen aan de gemeenteraad. Het incident van dinsdag laat volgens haar „opnieuw zien dat de noodzaak onverminderd groot is om te investeren in onderhoud.”