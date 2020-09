NS wil tienminutentreinen vanaf 2022 op drukke trajecten

Tussen Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol en tussen Schiphol-Leiden-Den Haag-Rotterdam moeten vanaf 2022 iedere tien minuten treinen gaan rijden. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds 2017 is er al zo’n tienminutentrein tussen Eindhoven en Amsterdam.

De tienminutentreinen zijn nodig omdat volgens Van Veldhoven er ondanks het coronavirus structureel wordt doorgebouwd op het Nederlandse spoorwegennet. Tienminutentreinen zouden daarnaast goed gewaardeerd worden door reizigers. “We zorgen hiermee voor meer treinen op drukke stukken spoor, waar normaal gesproken elke dag honderdduizenden reizigers rijden.” Momenteel rijden er tussen Nijmegen en Schiphol en tussen Schiphol en Rotterdam vier treinen per uur.

Vanwege de tienminutentrein tussen Den Haag en Rotterdam is er geen ruimte meer voor de rechtstreekse trein die vier keer per dag tussen Den Haag en Brussel rijdt. Vanaf 2022 moeten reizigers uit Den Haag vanaf Rotterdam zestien keer per dag kunnen overstappen op de intercity naar Brussel. Daarnaast moeten er meer internationale treinen richting Duitsland gaan rijden.