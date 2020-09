Noors parlement doelwit van omvangrijke cyberaanval

Het Noorse parlement is afgelopen week het doelwit geweest van een cyberaanval. Dat schrijft persbureau Reuters dinsdag. Wie er achter de aanval zit en wat de precieze schade is, wordt nog onderzocht. Volgens parlementsvoorzitter Marianne Andreassen gaat het om „een omvangrijke aanval” waarvan de dreiging zeer serieus wordt genomen.

Bij de aanval zijn onder andere e-mailaccounts van parlementariërs gehackt. Met name medewerkers van de grootste oppositiepartij in Noorwegen zouden slachtoffer zijn geworden van de hack. Sinds de aanval vorige week begon is de Noorse Nationale Veiligheidsautoriteit (NSA) bezig de schade in kaart te brengen.

Het is niet de eerste keer dat een westers land getroffen wordt door een grootschalige cyberaanval. In juni maakte de Australische president Scott Morrison bekend dat zijn land al maanden het doelwit was van cyberaanvallen. Een jaar eerder werd het Australische parlement aangevallen door Chinese veiligheidsdiensten.

In Europa werd het Duitse parlement in 2015 slachtoffer van een cyberaanval, die later werd toegeschreven aan Russische hackers. Bij die aanval werden onder andere persoonlijke data van bondskanselier Angela Merkel buitgemaakt.