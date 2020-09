Met vallen en opstaan gaat het kabinet het coronavirus te lijf

Groot nieuws was er niet, zei premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond meteen aan het begin van de jongste coronapersconferentie. En toch stond hij er, met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) aan zijn zijde. Want het kabinet wilde markeren dat het precies zes maanden geleden is dat de coronacrisis uitbrak in Nederland. Wilde benadrukken dat er geleerd was van die eerste periode. En het stelde zich nederig op nu juist door toedoen van een van de belangrijkste coronaministers, Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA), het vertrouwen in de overheidsaanpak wat afbrokkelt. Juist de minister die vaak het strenge geluid van het kabinet was, overtrad zelf recent de anderhalvemeterregel op zijn bruiloft. „We zijn allemaal niet heilig”, zei premier Rutte over Grapperhaus.

Dinsdag publiceerde het kabinet een tussentijdse evaluatie van die afgelopen zes maanden, op basis van gesprekken met ruim honderd deskundigen. Er is, zei Rutte, „niet één waarheid over hoe om te gaan met corona”. Natuurlijk, zei De Jonge, „er zijn fouten gemaakt”. Het kabinet leert al doende over het virus en de bestrijding ervan, hielden de twee het land voor. Soms hadden ze er naast gezeten – logisch, bij een nieuw virus – maar ze hadden ervan geleerd.

Zo worden voortaan bij een uitbraak alle bewoners van verpleeghuizen getest, en gaat het personeel dan medische mondkapjes dragen. „Voortschrijdend inzicht”, aldus de ministers. De verpleeghuizen zelf vroegen er in maart en april al om en kregen toen te horen dat de tests er niet waren en dat de mondkapjes volgens het RIVM niet nodig waren. Zeker 2.500 bewoners overleden tot nu toe aan het virus.

In die zes maanden verloren volgens het RIVM 6.230 mensen het leven – het CBS noteerde nog zo’n zesduizend extra overledenen. Honderdduizenden mensen verloren naasten, soms zonder afscheid te kunnen nemen. Ruim 300.000 banen verdwenen. De samenleving kwam tot stilstand en weer in beweging, onder voorwaarden. Bedrijven vielen om, of staan nog op de rand van de afgrond.

Een overheid die veel van burgers vraagt, wordt afgerekend als zij zélf verzaakt. „Aso’s”, noemde Grapperhaus eerder deze zomer mensen die de coronaregels overtraden. Nu ligt hij zelf onder vuur door foto’s van zijn niet helemaal volgens de regels verlopen huwelijksfeest. Woensdag zal hij een kritische Tweede Kamer moeten overtuigen dat hij nog geloofwaardig is. Boa’s zeggen door de discussies over het gedrag van de minister al minder gewone burgers te beboeten. De grote antiracismedemonstratie op de Dam begin juni, toegestaan door de gemeente, had eerder al een vergelijkbaar effect: als de overheid het dáár toelaat waarom zou de individuele burger zich eraan houden?

Verdedigingslinie

En de verdedigingslinie waarmee het kabinet een nieuwe golf en lockdown wil voorkomen – te weten: door het testen en traceren van besmette patiënten – staat ook onder grote druk. Wekenlang riep het kabinet mensen op om zich te laten testen, en nu die vraag ook daadwerkelijk toeneemt, trapt het kabinet iets op de rem. Omdat de laboratoria te veel werk hebben en te weinig materiaal, moeten alleen mensen met klachten zich laten testen, benadrukte De Jonge.

Die schaarste houdt de komende weken aan. Microbiologen waarschuwen ondertussen dat de door De Jonge beloofde opschaling naar zeventigduizend dagelijkse tests dit najaar onzeker is. Een beloofde vergroting van het aantal bron- en contactonderzoeken vergt bovendien tijd. De stabilisering van het aantal besmettingen die de afgelopen twee weken heeft plaatsgevonden, is fragiel.

Rutte benadrukte dat er in die zes maanden „samen” veel is bereikt. De scholen en winkels gingen open en deze week begint het nieuwe culturele seizoen. Onder het laagje normaliteit schuilt wel immer aanwezige waakzaamheid: het kan zo weer fout gaan. Er lijkt licht aan het einde van de tunnel. De Jonge schetste dat mogelijk al begin volgend jaar een vaccin beschikbaar is. Maar daarover is nog veel onzeker. Zo is nog onduidelijk hoe breed beschikbaar een vaccin zal worden, of het bescherming zal bieden tegen besmetting of ‘slechts’ tegen ernstige ziekte, en hoelang het werkzaam is. Hoeveel, met andere woorden, de wereld van morgen kan lijken op de wereld van gisteren.

In verpleeghuizen zullen wekelijks coronatesten worden uitgevoerd als in het tehuis een besmetting vastgesteld is. Alle bewoners en medewerkers van een verpleeghuis zullen dan wekelijks worden getest. Discotheken en nachtclubs blijven nog altijd gesloten. Het risico op een nieuwe uitbraak van het coronavirus blijft te groot, zegt het kabinet. Vanaf medio september komt meer aandacht voor regionale verschillen bij nieuwe uitbraken van het coronavirus in het ‘coronadashboard’. Zo zal online te zien zijn „of een regio wordt ingeschaald als waakzaam, zorgelijk of ernstig”. Op die manier wil het kabinet duidelijker maken waarom maatregelen in de ene regio strenger zijn dan in de andere.

