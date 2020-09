Meeleven met een narcist is lastig, in ‘El Principe’

In El Principe laat hoofdpersoon Jaime (Juan Carlos Maldonado) zich ontvallen dat hij niet weg wil uit de gevangenis. Uit deze gevangenis wel te verstaan, een waar homoseksuelen een eigen celblok hebben waarbinnen ze zelf de regels bepalen en machtspelletjes spelen.

El Principe won afgelopen najaar op het filmfestival van Venetië de Queer Lion, de prijs voor de beste film uit de reguliere competities met een homoseksueel thema of personage. Bekende winnaars waren onder meer The Danish Girl (2015) of Philomena (2013). El Principe zal een veel minder brede kijkersgroep aanspreken met zijn minimaal uitgewerkte personages en talloze aan porno grenzende scènes.

Het verhaal is gebaseerd op een obscure novelle van Mario Cruz en speelt in het Chili van 1970, vlak voor Allende aan de macht komt. De film begint schijnbaar als bruut gevangenisdrama – Jaime wordt na vijftien minuten verkracht door een oudere celgenoot met de bijnaam ‘de Hengst’. Al snel blijkt dat het harde bajesleven wordt afgewisseld met veel (homo)erotiek en voor een gevangenisfilm opmerkelijk esthetische shots, zoals een schilderachtige compositie waarin mannen douchen in zacht licht dat via een gevangenisraampje binnenvalt.

Terwijl we via flashbacks ontdekken hoe Jaime in de gevangenis belandde, blijkt hij ook behoorlijk narcistisch. Hij accepteert gewillig de rol van toyboy van de Hengst, maar valt ook voor de engelachtige beschermeling van een andere machtige gevangene.

Hoe de film verband houdt met de situatie voor homoseksuelen in Chili in de jaren zeventig is onduidelijk. Het is misschien veelzeggend en wrang dat een plek waar mannen opgesloten zitten en geweld en verkrachting schering en inslag lijken, wordt gepresenteerd als een vrijplaats.

Maldonado heeft afwisselend iets kinderlijks en arrogants, passend bij een narcist. Meeleven met hem blijkt lastig. De hele film loeren personages jaloers of hunkerend naar elkaar. Wat ze verlangen is meestal helder, voor wie deze verlangens niet deelt, is de film minder interessant. Daarvoor zijn de vaak schaars geklede personages te eendimensionaal en de overige verhaallijnen wat summier.

Lhbt-drama El Principe Regie: Sebastian Muñoz. Met: Alfredo Castro, Juan Carlos Maldonado, Gastón Pauls. In: 9 bioscopen ●●●●●

