‘Kroonprins’ Samsung opnieuw aangeklaagd wegens fraude

Vicevoorzitter en de facto topman Lee Jae-yong van het Zuid-Koreaanse elektronicabedrijf Samsung is dinsdag opnieuw aangeklaagd wegens fraude. Dat meldt het kantoor van de aanklager van Seoul. Lee, ook wel de ‘kroonprins van Samsung’ genoemd, zat al eerder een jaar vast wegens omkoping.

De 51-jarige Lee wordt verdacht van boekhoudfraude en het overtreden van de regels bij een fusie van twee Samsung-afdelingen in 2015. Tijdens de fusie zou Lee de aandelenprijs hebben opgedreven van het onderdeel Cheil, waarvan hij zelf de grootste aandeelhouder was. Bij het andere filiaal Samsung C&T werd de koers van het aandeel juist verlaagd, waarna de fusie kon worden doorgevoerd.

Ook bij een andere Samsung-afdeling zou Lee geknoeid hebben met de boeken om de waarde op te drijven. Lee heeft de aantijgingen steevast ontkend sinds het onderzoek in november 2018 begon. De aanklager neemt aan dat Lee dit doet om zijn positie binnen het miljardenbedrijf te versterken en om zijn benoeming als topman veilig te stellen.

Paarden, tientallen miljoenen

Lee zat eerder een jaar vast wegens een corruptiezaak die destijds ook leidde tot de afzetting van president Park Geun-hye. Lee had paarden en omgerekend tientallen miljoenen euro’s gegeven aan een vriendin van president Park in ruil voor overheidssteun voor een fusie. Sinds februari 2018 is hij weer op vrije voeten. Park zit een celstraf van 25 jaar uit.

Lee is de oudste zoon van de huidige bestuursvoorzitter, de 78-jarige Lee Kun-hee – die weer een zoon van Samsung-oprichter Lee Byung-chul is. Sinds Lee Kun-hee in 2014 werd getroffen door een hartaanval bestuurt Lee Jae-yong de facto het bedrijf. Ook de vader van Lee Jae-yong werd eerder veroordeeld wegens corruptie.

Lee mag zijn proces in vrijheid afwachten. Naast Lee zijn tien andere huidige en voormalige Samsung-medewerkers aangeklaagd. De ‘kroonprins’ is met een persoonlijk vermogen van 5,6 miljard euro de op drie na rijkste persoon van Zuid-Korea.