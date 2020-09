Knuffelen was juist niet fijn

Als ik één woord ben gaan herwaarderen, dan is het wel knuffelen. Vroeger vond ik dat een tuttig woord. Beetje te klef. Tot we het, vanwege corona, opeens niet meer mochten.

Onlangs was ik op de uitvaart van een goede vriend. Ik zag er veel familie en vrienden. Het knuffelverbod leverde wonderlijke, nee pijnlijke scènes op. Beide partijen wilden niets liever dan elkaar even in de armen vallen, want weinig biedt meer troost. Maar we wilden ook brave burgers zijn. Zo stonden we, onhandig maaiend in de lucht, elkaar op afstand troost toe te wapperen.

Ik vroeg me af sinds wanneer er in ons taalgebied wordt geknuffeld. Dat leverde een bijzondere ontdekking op. Volgens de Dikke van Dale is de oorspronkelijke betekenis van knuffelen ‘ruw hanteren, op onhandige wijze drukken of duwen’. Als tweede betekenis vermeldt dit woordenboek: ‘Omhelzen of in de armen nemen als uiting van genegenheid’; synoniem: huggen.

Eerst afstoten, dan aantrekken: dat is een vreemde betekenisovergang. Hoe die tot stand is gekomen, wordt in de vakliteratuur niet helder uiteengezet. Je leest er dat we knuffelen kennen sinds de zestiende eeuw en dat het mogelijk aan het Duits is ontleend. Knuffelen werd niet alleen gebruikt voor drukken en duwen, maar in verschillende tijden en regio’s ook voor: iets onhandigs doen, grommen, stoten, stompen, kloppen, kreuken en verfrommelen. Ik ken mensen, vooral mannen, die je stijfjes of onhandig omhelzen, maar bovenstaande kwalificaties zijn erger.

Wanneer evolueerde knuffelen van afstoten tot aantrekken? Pas laat in de negentiende eeuw. In 1874 schreef Het Vaderland nog: „De politie werd niet uitgenoodigd hun tegenstanders op den openbaren weg te knuffelen.” Dit gaat stellig niet over huggen maar over stoten, stompen of duwen. Al een jaar later schreef een ander dagblad: „Tante werd zoo gezoend en geknuffeld dat ze eindelijk moest zeggen: ‘Stil Floortje-lief, pas op, kind!’ want haar Zondagsche [jurk] was er heelemaal door in de verknijping geraakt.”

In de vijftien jaar daarna vind je tekstflarden als „geknepen of geknuffeld” (negatief), „dieren allerinnigst knuffelen” en „alle dames werden geknuffeld en gekust’’ (tweemaal positief). Hieruit valt op te maken dat de negatieve en positieve betekenissen van knuffelen elkaar flinke tijd hebben beconcurreerd. Pas vanaf 1890 lijkt het positieve knuffelen de strijd te hebben gewonnen, hoewel het in die betekenis nog geregeld tussen aanhalingstekens werd geplaatst, een aanwijzing dat niet iedereen ermee vertrouwd was („Toen de mama in een aanval van teederheid den jongen eens ‘knuffelen’ wilde...”).

Hoe het ook zij, voor knuffelen geldt: eerst wilde je deze „verknijping” liever niet ondergaan, totdat die innig of teder werd. Dan wel stevig en troostrijk.

