‘Je kan niet alles op de schouders van de boa leggen’

Eén boa heeft Midden-Delfland. Eén buitengewoon opsporingsambtenaar voor twintigduizend inwoners in een Zuid-Hollandse gemeente van bijna vijftig vierkante kilometer. „Die anderhalve meter controleren, dat is voor één boa niet te doen. Hij kan niet 24/7 handhaven”, zegt burgemeester Arnoud Rodenburg (CDA).

„De boa’s kunnen niet overal tegelijk zijn”, zegt ook Jan Pieter Lokker, waarnemend burgemeester van Zoetermeer (CDA). Vierentwintig boa’s zijn er op de 125.000 inwoners in zijn gemeente, die net als Midden-Delfland en Den Haag ook ligt in de veiligheidsregio Haaglanden. „Normaal is het al alle zeilen bijzetten, nu helemaal.”

En ook in Den Haag, met 185 boa’s op ruim 546.000 inwoners, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA), verantwoordelijk voor handhaving: „De prioriteit is nu volksgezondheid, dat gaat ten koste van andere taken.”

De boa-vakbonden klagen al een tijd dat er steeds meer taken bijkomen voor de boa. En dat, hoe langer de coronamaatregelen duren, het handhaven lastiger is omdat mensen zich minder aan de regels houden. Volgens de BOA ACP is het handhaven nóg moeilijker geworden sinds vorige week een foto verscheen van de huwelijksgasten van minister Ferd Grapperhaus van Justitie (CDA) die geen afstand hielden. „Het is ingewikkeld om mensen uit te leggen waarom ze een boete kunnen krijgen als bewindslieden zich zelf ook niet aan de regels houden”, zei Richard Gerrits, voorzitter van de BOA ACP maandag. De bereidheid om coronaboetes uit te schrijven, is volgens hem sinds publicatie van de foto verminderd.

In extremis

Merken diegenen die verantwoordelijk zijn voor de inzet van de handhavers dat ook? Wethouder Bredemeijer hoorde bij navraag onder de Haagse boa’s „volstrekt niet” dat ze minder bereid zouden zijn boetes uit te delen.

„Zo’n opmerking straalt ook uit dat boa’s de hele dag boetes aan het uitschrijven zijn. Maar ze zijn bezig met het handhaven van de leefbaarheid, met mensen daarop aan te spreken, met het bijsturen van gedrag. Een boete wordt in extremis uitgeschreven. Dat is geen doel op zich.”

Wel zegt hij: „In het begin van de coronaperiode was er onbekendheid met de regels, nu is er denk ik geen Nederlander verbaasd als hij wordt aangesproken. En natuurlijk horen de boa’s dan ook ‘maar de minister dan’.” Hij signaleert: „In het begin zeiden mensen eerder ‘oh sorry’, nu is er meer discussie over de regels.”

Dat ziet ook burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland. „Zo’n enorme demonstratie in Amsterdam of op het Malieveld helpt niet: dan moet onze boa een samenkomst van een paar jongeren ineens wel verbieden?”

Hij zegt ook: „Bij de persconferentie wordt er iets geroepen door de premier en de minister dat by far nog niet is uitgewerkt maar vanavond ingaat. Ja lekker. Maximaal zes gasten thuis. Dat gaat nooit lukken om dat te controleren. Maar mensen verwachten het wel hè. Ergens in een straat zijn dertig man bijeen op een verjaardagsfeestje: „Heeft de burgemeester zelf niet gezien dat…”

Burgemeester Lokker van Zoetermeer kan zich voorstellen dat er geklaagd wordt over willekeur als het gaat om wie er wel en niet gewaarschuwd worden of beboet. „Maar ik heb enorm begrip voor onze boa’s tegen wie wij zeggen dat ze in deze ingewikkelde situatie moeten handhaven. En dan ook nog met de spanning zelf besmet te raken.”

Boa’s worden normaal ingezet om de openbare ruimte leefbaar te houden. Ze controleren op het fout aanbieden van afval, signaleren dat er fietswrakken zijn of zwervers, beboeten foutparkeerders en wildplakkers, houden toezicht in wijken en parken. Hun inzet is een gemeentelijke aangelegenheid, vandaar ook de lokale verschillen in de (strengheid van) handhaving. In maart kwam daar het handhaven van de door de veiligheidsregio opgestelde noodverordening bij.

Netjes aan de regels

In Midden-Delfland kon de burgemeester een beroep doen op de Omgevingsdienst Haaglanden, die zich normaal met milieuvergunningen bezighouden. „Zij deden het rijdend toezicht”, vertelt Rodenburg. „Ze maakten gebruikt van ‘boa-maps’, een kaart met hotspots waar sowieso langsgereden werd.” Hij zegt: „Het voordeel in deze gemeente is dat de meeste bedrijven zich keurig netjes aan de regels houden.”

Maar hoe langer de coronaperiode duurt, des te creatiever de lokale bestuurders moeten zijn bij de inzet van de handhavers. Het andere werk is ook weer nodig.

In Den Haag is daar wekelijks overleg over. Zo besloot voor de zomer het college opnieuw te „herprioriteren”. „We konden niet alleen maar de noodverordening handhaven”, zegt Bredemeijer. Op Scheveningen was er overlast van onder anderen lachgasgebruikers en straatracers, in andere wijken is er een probleem met afvaldumping. Bij het opengaan van de horeca vroeg de gemeente van ondernemers zelf hun verantwoordelijkheid te nemen, zegt de wethouder. „De boa is er niet voor om met een rolmaat alle terrassen langs te gaan. Alleen bij excessen handhaven we.”

Eigen verantwoordelijkheid

In Zoetermeer zijn er „wijken waar je geen kind aan hebt” en hotspots, zegt Lokker. „Naar mate corona meer normaal wordt, gaat het meer om de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Je kan niet alles op de schouders van de boa leggen, zodat die de boeman van Zoetermeer is.”

Hij zou graag uitbreiding van het aantal boa’s willen. Vooral omdat Zoetermeer een groeistad is en volgens hem er structureel extra inzet nodig is. Al „moet het niet zo zijn dat iedereen zich alleen maar gedisciplineerd gedraagt als er een boa voorbijkomt”.

In Midden-Delfland denkt burgemeester Rodenburg aan de inzet van andere ambtenaren om de ene boa van Midden-Delfland te ontlasten. „Goed toezicht kunnen er meer. De buitendienst ziet ook van alles. Daar zal discussie over ontstaan, maar in het nieuwe normaal is dat misschien wel ook hun werk.”