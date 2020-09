I May Destroy You is een overweldigende, veelzijdige comedy

In de overweldigende dramatische komedieserie I May Destroy You (HBO/ BBC) doet Arabella Essiedu nog één drankje met vrienden voordat ze zichzelf weer terug aan het werk zet achter haar laptop. Het wordt een woelige nacht die eindigt met shotjes in de donkere Ego Death Bar. De volgende ochtend vindt Arabella zichzelf terug achter het felle licht van haar beeldscherm, zonder enige herinneringen aan hoe ze thuis is beland. Er rest een immens onbehagelijk gevoel.

Als flashbacks naar een man die boven Arabella uittoornt op het bartoilet de weg naar haar bewustzijn vinden, komen de vermoedens van vals spel. Na sporenonderzoek bij de politie blijkt dat ze is gedrogeerd en verkracht. Vrienden Terry (Weruche Opia) en Kwame (Paapa Essiedu) doen hun best om schrijver en influencer Arabella te steunen tijdens het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis, terwijl ze alle drie hun weg vinden in het veeleisende Londense leven.

De ups en downs van drie vrienden van kleur staan centraal in deze Britse serie van Michaela Coel, die de hoofdrol speelt, het script schreef, en co-regisseerde. Trauma is een belangrijk element, maar de dynamiek van de serie laat zich niet onder één kopje vangen. „Rape, fantastic!” roept Arabella’s publicist als ze verteld over haar voornemen om te schrijven over het voorval, een uitspraak die vaker terugkomt. Meer ongemakkelijke herhalingen in de show, bijvoorbeeld de rol van haar witte huisgenoot Ben, die zonder een eigen verhaallijn ten dienste van Arabella staat, een bijrol die in sitcoms van de jaren negentig vaak voor mensen van kleur was weggelegd.

I May Destroy You gaat ook over de gevolgen van het gebruik van social media, en laat zien hoe posten en vloggen het leven van drie twintigers volledig beheerst. Fitnessinstructeur Kwame is verslaafd aan datingapp Grindr. Terwijl hij zijn oma helpt met boodschappen doen, maakt hij een seksdate op het supermarkttoilet. Ook deze komische lijn geeft Coel een tragische dimensie, als Kwame tijdens een one night stand wordt misbruikt en hij tijdens zijn aangifte op volledig onbegrip van lhbti’s stuit.

Racisme, de werkdruk op jonge zelfstandigen zonder een vast inkomen, en de wel heel vluchtige omgang met klimaatverandering komen allemaal aan bod. Coel laat het loyale drietal vrienden niet vrij van gebreken. In een flashback aflevering over de middelbare school is te zien hoe een jongen na seksueel wangedrag door andere leerlingen van kleur direct in bescherming wordt genomen, ten koste van een witte medescholiere. Dat deze oude klasgenoot later Arabella’s therapiegroep leidt, blijkt geen toeval.

Ook de stilistische keuzes vallen op, bijvoorbeeld tijdens een ruzie waarin Arabella haar vrienden de les leest in een Halloweenkostuum met zwarte duivelshorens en uitklapbare vleugels. Haar lange-afstandsverhouding met de intelligente Italiaanse drugdealer Biagio zorgt voor een aantal indrukwekkende scènes in de Romeinse badplaats Ostia.

Dat Coels serie in haar veelzijdigheid niet aan intensiteit verliest maar grappig en aangrijpend blijft, is een knappe prestatie.

Serie I May Destroy You Comedy van en met Michaela Coel voor HBO en BBC 12 afl van 30 min Ziggo Movies & Series, vanaf woensdag ●●●●●