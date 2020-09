Mogelijk kan tbc-vaccin ook corona-infectie voorkomen

Ouderen die het tuberculosevaccin BCG krijgen, hebben 80 procent minder kans op het ontwikkelen van luchtweginfecties. Dat concluderen wetenschappers van het Radboudumc met Griekse en Duitse collega’s deze week in een studie in Cell. De hoop is dat het BCG-vaccin ook infecties met het nieuwe coronavirus voorkomt. „De resultaten zijn hoopvol maar hiermee hebben we nog niet bewezen dat het ook effectief is voor corona”, reageert hoofdonderzoeker Mihai Netea van het Radboudumc.

In een studie kregen 198 Griekse ouderen op de dag van hun ontslag uit het ziekenhuis een BCG-vaccinatie of een placebo. In het jaar dat volgde, rapporteerden de onderzoekers of de ouderen nieuwe infecties ontwikkelden. In de placebogroep kreeg 42 procent van de ouderen een nieuwe infectie, in de BCG-groep was dit 25 procent. De studie werd al in 2017 opgezet en had dus niet het doel om naar de effecten van BCG op het coronavirus te kijken. De studie liep tot augustus dit jaar. Vanwege de enorme behoefte aan een middel dat ouderen beschermt tegen een corona-infectie, deden de wetenschappers in april een tussentijdse analyse met 150 deelnemers.

„Een interessant onderzoek”, reageert Tom Ottenhoff, hoogleraar immunologie in het LUMC in Leiden. „Er zijn maar weinig studies die naar effect en veiligheid van vaccins bij ouderen kijken en BCG blijkt veilig en effectief te zijn bij het voorkomen van luchtweginfecties. Het heeft er alle schijn van dat BCG tegen SARS-CoV-2 zou kunnen werken, maar dat laat deze studie niet zien.”

Volgende week start dan ook een grootschalige studie waarin zevenduizend kwetsbare ouderen in twintig Nederlandse ziekenhuizen een BCG-vaccinatie of placebo krijgen, om het effect van BCG op luchtweginfecties, waaronder Covid-19, te bepalen.

Dit vaccin geeft waarschijnlijk een boost aan het afweersysteem

Het BCG-vaccin komt uit 1921 en wordt jaarlijks aan 130 miljoen kinderen wereldwijd gegeven. Het bevat levende, verzwakte bacteriën. De gedachte is dat het een algemene boost geeft aan het afweersysteem, waardoor het niet alleen zou werken tegen de tuberculosebacterie, maar ook tegen andere bacterie- en virusinfecties.

Kort na de introductie van het vaccin lieten epidemiologische studies een afname in kindersterfte zien die niet alleen verklaard kon worden door een afname in tuberculosesterfte. In 2005 zagen wetenschappers in een studie in Guinee-Bissau dat na een BCG-vaccinatie ook het aantal luchtweginfecties onder kinderen afneemt. De sterfte onder gevaccineerde pasgeborenen lag bijna 40 procent lager dan bij ongevaccineerde baby's. En in 2018 gaven Nederlandse onderzoekers gezonde vrijwilligers een BCG-vaccinatie of een placebo, gevolgd door een gelekoortsvaccinatie. De groep die een BCG-vaccinatie kreeg, bleek beter in staat het virus uit het gelekoortsvaccin op te ruimen.

Tweede golf nodig

„Al vrij snel na de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Wuhan dachten we: dit komt niet goed”, zegt Netea. „Toen ontstond het idee om het effect van het BCG-vaccin op het coronavirus te gaan testen door proefpersonen te vaccineren tijdens de pandemie.” Inmiddels lopen er wereldwijd verschillende onderzoeken, onder andere met ouderen en zorgverleners. Netea: „Waarschijnlijk hebben we een tweede golf nodig om het effect te kunnen bepalen. Maar we kijken daarnaast naar allerlei andere infecties, zoals influenza en luchtweginfecties, dus ook zonder tweede golf is dit onderzoek interessant.”

Het idee achter het vaccin is als volgt. Het tuberculosevaccin zorgt voor de aanmaak van gespecialiseerde immuuncellen die de tuberculosebacterie bij een volgende besmetting aanpakken omdat ze een geheugen hebben voor de bacterie. Dat is een reactie van de verworven afweer. Maar daarnaast geeft het BCG-vaccin een boost aan de aangeboren afweer dat de eerste verdediging vormt. De cellen reageren snel, maar vallen niet specifiek bepaalde ziekteverwekkers aan, ze richten zich op alle indringers.

Lang werd gedacht dat deze cellen van de aangeboren afweer geen geheugen hebben. Maar Netea ontdekte dat het anders lag. Hij zag dat vrijwilligers die een BCG-vaccinatie kregen, maanden erna meer cytokinen produceerden: eiwitten die de afweercellen aansturen. Cytokinen vragen bijvoorbeeld hulp aan andere immuuncellen en leiden ze naar de plaats van de infectie. Die productietoename komt omdat het dna dat voor deze eiwitten codeert, vaker afgelezen kan worden. De reactie houdt waarschijnlijk twee tot drie jaar aan. Ook de cellen van het aangeboren afweersysteem herinneren zich de infectie.

Vragenlijsten

De BCG-vaccinatie stimuleert de aanmaak van ontstekingseiwitten in het lichaam. De zorg dat een BCG-vaccinatie bij Covid-19 juist averechts zou werken omdat het de aanmaak van ontstekingseiwitten stimuleert en Covid-19 zelf een ontstekingsziekte is, wuift Ottenhoff weg: „Het mooie is dat de Griekse studie laat zien dat BCG eerder minder ontstekingen geeft dan meer. Dat is een heel belangrijke indirecte waarneming”, zegt Ottenhoff. „BCG zou dan niet alleen kunnen beschermen tegen Covid maar zelfs de heftigheid van de ontstekingen kan verminderen.”

Ook al is nog lang niet zeker dat het vaccin werkt, duidelijk is al wel dat het veilig gegeven kan worden tijdens de Covid-19-pandemie. Netea: „We hadden voor de coronacrisis al een aantal onderzoeken met het BCG-vaccin lopen onder gezonde vrijwilligers. Het was voor ons makkelijk om met vragenlijsten uit te zoeken of de gevaccineerden vaker last kregen van Covid-19-symptomen in de eerste weken van de uitbraak, dan niet-gevaccineerden.” Dat bleek niet zo te zijn, het aantal zieken en mensen met vermoeidheidsklachten was minder. De resultaten verschenen 5 augustus in Cell Reports Medicine.

Mocht uit de lopende studies blijken dat BCG inderdaad het aantal corona-infecties en de ernst ervan kan verminderen, dan kan het volgens Netea een interessante optie zijn om kwetsbare groepen hiermee te vaccineren. Ottenhoff nuanceert dat. „Ik denk dat het ongeveer even veel tijd zal kosten om te bewijzen dat BCG echt tegen SARS-CoV2 werkt, als het kost om de effectiviteit van nieuwe Covid-19-vaccins aan te tonen.”

Economische schade

Netea denkt alvast verder dan deze pandemie. „Stel dat BCG effectief is, dan zouden landen vanaf nu standaard een voorraad van dit vaccin moeten hebben. Dat kost een paar miljoen euro, maar dat is niets vergeleken met wat een lockdown kost. Als er een nieuwe infectie ontstaat, kijk je of BCG effectief is en vaccineer je de mensen in dat gebied. Daarmee win je tijd om een specifiek vaccin te ontwikkelen, sterven er minder mensen en heb je veel minder economische schade.”

Ottenhoff en Netea benadrukken dat er voorlopig geen reden is om met een grootschalige BCG-vaccinatiecampagne te starten, daarvoor ontbreekt nog voldoende bewijs. „Bovendien maak ik me grote zorgen dat we niet voorbereid zijn op een grootschalige BCG-productie”, zegt Netea. Het gevaar is dat welvarende landen alles opkopen. „Dat zal ten koste gaat van de BCG-vaccinatie tegen tuberculose bij kinderen in bijvoorbeeld Afrikaanse landen, die BCG heel hard nodig hebben”, zegt Ottenhoff.