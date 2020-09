Grote woorden en grote bedreigingen

Het politieke seizoen begint deze dinsdag weer – een lange aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Tussendoor spelen de Amerikaanse verkiezingen en Brexit. In het binnenland debatten over corona, migratie, racisme, economie, etatisme.

Een tijd van grote thema’s – en grote woorden.

Ik zal niet de enige zijn die de grote woorden achteraf vaak vermakelijk vindt. Vier jaar geleden, je had destijds de vluchtelingencrisis, voorspelde Arnold Karskens in NRC dat het land mei 2016 „in opstand” zou komen. Bij Ongehoord Nederland krijg je de indruk dat Arnold nog steeds werkt aan de verwezenlijking van zijn voorspelling.

Voorjaar 2017, kort voor de verkiezingen, verscheen een boek met woedende landgenoten, KWAAD, en nadat Wilders het eerste exemplaar in ontvangst nam, zei de auteur in het AD dat er „burgeroorlog” zou komen als de PVV, de AfD en het toenmalige Front National niet gingen regeren.

Het is de slimste bangmakerij in campagnetijd: voorspellingen doen die mensen al lang zijn vergeten als er niets van blijkt te kloppen.

Maar nu is er dus corona. Corona kun je als politicus simpel promoveren tot thema dat te belangwekkend is voor een ordinaire campagne. Het biedt daarmee mogelijkheden voor – in die volgorde – VVD en CDA.

Die zeggen dan met zoveel woorden: we gaan de virusbestrijding niet in de waagschaal stellen voor een zeteltje meer of minder. Juist dát geeft ze enorme campagnekansen. Geen Kamerdebat of talkshow kan concurreren met de kijkersaantallen van premier Rutte en vicepremier De Jonge met hun coronapersconferenties. Zolang zij over dat podium beschikken, krijgt het grote publiek relatief weinig mee van het tegenspel van de Kamer – en daarmee van de meeste andere lijsttrekkers. Geen verrassing dat Rutte en De Jonge dinsdag een nieuwe persconferentie houden.

Maar dit werkt zolang de twee resultaten laten zien en hun geloofwaardigheid behouden. Zie ook: Grapperhaus. Bijvoorbeeld bij een tweede golf is het gevaar van deze politisering van de crisisbestrijding dat behalve De Jonge, die er het zwakst voorstaat, ook Rutte, die erg lang meegaat, in een neerwaartse electorale spiraal terechtkomt.

Overtuigde rechtse kiezers – die zijn hier altijd in de meerderheid – kunnen dan alleen nog terecht bij Wilders en Baudet. Dit is kortom een nogal riskante tactiek, met best grote mogelijke gevolgen voor het hele land.

Zeker wanneer Trump over twee maanden herkozen zou worden, kan deze hele aanpak zich dus ook scherp tegen Rutte en De Jonge keren. En ik wil geen al te grote woorden gebruiken, maar hier wordt best hoog spel gespeeld.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Lotfi El Hamidi.

