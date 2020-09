Gratis coronatest China wekt argwaan in Hongkong

Vanaf 1 september kun je in Hongkong een gratis coronatest laten doen, betaald en uitgevoerd door medici en bedrijven uit de Volksrepubliek China. Dat lijkt prachtig, maar Charis Cheung, een 47-jarige verpleegster in het Princess Margaret-ziekenhuis in Hongkong, piekert er niet over eraan mee te doen.

„Het is onveilig”, zegt ze via een videolink. „Ik ben vooral bang dat mijn dna in een databank in China terechtkomt. En je weet nooit wat de Communistische Partij van China (CPC) er dan weer mee doet.” Ze verwijst naar het West-Chinese Xinjiang, waar de Chinese autoriteiten dna van Oeigoeren afnemen om genetische surveillance mogelijk te maken. Daar wil ze niets mee te maken hebben.

De Hongkongse overheid heeft weliswaar verklaard dat alle tests en de resultaten in Hongkong blijven, maar dat gelooft Cheung niet. En zij is niet de enige. Plannen die Beijing maakt om Hongkong te ‘helpen’ wekken steevast grote achterdocht in Hongkong: vrijwel niemand daar gelooft dat Beijing belangeloos handelt.

82.000 Hongkongers lieten zich desondanks wel testen in de eerste acht uur dat dat mogelijk was. Zo’n 7 procent van de totale Hongkongse bevolking heeft zich tot nu toe ingeschreven voor de tests, die in de komende weken worden afgenomen. Dat is volgens experts onvoldoende om goed inzicht te krijgen in mogelijk asymptomatische verspreiders van de ziekte: daarvoor zouden tien keer zo veel mensen moeten meedoen.

Reden voor mensen om niet mee te werken, is ook het optreden van de Hongkongse regering zelf. Tot ruim een maand geleden drongen veel Hongkongse experts aan op meer testcapaciteit, vooral voor medisch personeel en mensen die werken met kwetsbare ouderen. In die suggesties zag de overheid aanvankelijk weinig.

Toen China aanbood om de hele bevolking gratis te testen, maakte de regering opeens een draai van 180 graden. Nu raadt Hongkongs hoogste leider Carrie Lam de bevolking juist dringend aan om zich vooral wel te laten testen. Maar nu vertrouwt niemand haar meer.

‘Verspillen van kogels’

Microbioloog Ho Pak-Leung zei op de Hongkongse radio dat iedereen testen hetzelfde is „als het verspillen van kogels”, omdat het aantal besmettingen relatief laag ligt. Hongkong heeft weliswaar te maken met een derde coronagolf, maar het totaal aantal besmettingen ligt op het moment op nog geen vijfduizend. De aantallen nieuwe gevallen lopen de laatste tijd ook sterk terug: op 1 september waren dat er maar negen. Dus waarom dan massaal testen?

China deed het eerder in de Chinese stad Wuhan, waar de uitbraak begon. Daar werden bijna tien miljoen mensen getest in tien dagen. Dat leverde slechts driehonderd asymptomatische gevallen op.

Dat de prominente microbioloog Ho zich tegen massaal testen uitsprak, kwam hem op ongekend felle kritiek te staan van Carrie Lam persoonlijk. Zonder hem bij naam te noemen zei ze dat „de zogenaamde experts, artsen of leden van het publiek naar excuses bleven zoeken om burgers ervan te weerhouden zich te laten testen”.

Het aanduiden van mensen met wie je het niet eens bent als „zogenaamde” dit of dat, lijkt een rechtstreekse kopie van hoe overheidsvertegenwoordigers in China graag over hun tegenstanders spreken.

Lam voegde eraan toe dat daar maar één motief aan ten grondslag ligt: „politieke calculatie”. Ze legde uit wat die „zogenaamde experts” daarmee willen bereiken: „Ze maken de centrale regering (in Beijing, red.) zwart, en het is een poging om de relaties van Hongkong met de centrale overheid te verbreken.” Ook dat zou zo in Beijing gezegd kunnen zijn.

Met de aanval op onafhankelijke wetenschappers door de hoogste leider van Hongkong zet de regering opnieuw een belangrijke stap in de richting van China. Na de vrijheid van meningsuiting krijgt nu ook de onafhankelijke wetenschap een harde tik op de vingers. In China moeten wetenschappers zich al jaren steeds meer schikken naar één enkele versie van de waarheid, de versie die door de CPC is geformuleerd.

Lees ook: Fundamentele vrijheden verdwijnen in hoog tempo uit Hongkong

Ben Cowling, hoofd van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de Universiteit van Hongkong, reageert voorzichtig op de vraag of hij zich onheus bejegend voelt door de opmerkingen van Lam. Ook hij sprak zich bij de BBC uit voor gericht testen, en niet voor het testen van de gehele Hongkongse bevolking.

„Ik hoop dat ze niet op mij doelt”, mailt hij in antwoord op schriftelijke vragen. „Ik denk het ook niet. Ik heb mijn ongerustheid uitgesproken over het gebrek aan een wetenschappelijke logica voor massale tests. Dat is een wetenschappelijke, geen politieke kwestie.”

Is de angst onder de bevolking dat China dna verzamelt realistisch? Daar laat Cowling zich nog voorzichtiger over uit. „Geen commentaar”, is het antwoord van de wetenschapper.