Geweld bij protesten van studenten in Minsk

Tijdens studentenmarsen dinsdag in de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn volgens mensenrechtenorganisaties enkele tientallen personen gearresteerd. Naast studenten en docenten, zouden volgens berichten op sociale media ook enkele journalisten zijn gearresteerd.

Dinsdag gingen honderden studenten in de hoofdstad de straat op bij het begin van het academische jaar, in Wit-Rusland de ‘Dag van de Kennis’, om te demonstreren tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. „Wij hebben een stem!”, scandeerden groepen studenten, die vreedzaam door de stad trokken richting het ministerie van Onderwijs. De oproerpolitie sloeg hard op de studenten in. Op sociale media werden foto’s en filmpjes gepost die tonen hoe gemaskerde, en niet altijd geüniformeerde, agenten de studenten tegen de grond werken en in arrestantenbusjes laden.

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja had eerder tot de demonstraties opgeroepen. „1 september is een dag van kennis. Kennis van het begrip Wit-Russische solidariteit. Voeg je bij deze eendaagse staking en laat de overheid zien wie de werkelijke macht heeft”, aldus Tichanovskaja in een verklaring vanuit de Litouwse hoofdstad Vilnius.

Niet alleen studenten gingen de straat op, in verschillende steden legden fabrieksarbeiders het werk neer uit protest tegen het regime en de vele ontslagen van medewerkers die hun stem laten horen. Ook daar werden arrestaties verricht.

Baltische sancties

Uit onvrede over het uitblijven van Europese sancties tegen het Wit-Russische regime stelden de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen deze week alvast eigen sancties in tegen Loekasjenko en 29 hoge functionarissen.

De drie EU-lidstaten hebben een inreisverbod opgelegd aan de Wit-Russische leider, die er door tegenstanders en het Westen van wordt beschuldigd te hebben gefraudeerd bij de verkiezingen op 9 augustus. Loekasjenko won de verkiezingen officieel met 80 procent. Ook de andere functionarissen zijn niet meer welkom in de Baltische landen.

Estland, Letland en Litouwen zijn binnen de EU voortrekkers van strenge sancties tegen het regime van Loekasjenko. Litouwen, een toevluchtsoord voor Wit-Russische ballingen, bood vorige maand onderdak aan de gevluchte Tichanovskaja. De Europese Commissie is er nog niet uit hoe dergelijke strafmaatregelen precies vorm moeten krijgen. Op 14 augustus besloten de 27 lidstaten weliswaar dát er sancties zouden komen tegen leden van het regime, maar nog altijd is er geen overeenstemming over hoe lang de lijst moet zijn, en wie erop moeten.

Voor sommige EU-landen ligt het gevoelig president Loekasjenko zelf op de lijst te zetten, omdat hij gesteund wordt door de Russische president Poetin en zij geen conflict willen met Moskou. De Litouwse president Nauseda zei dat de Baltische staten vooral „een voorbeeld” willen stellen.

