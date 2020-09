Geen gillende fans bij rode loper op filmfestival Venetië

Een kanarie in de kolenmijn. Als Tenet sinds vorige week test of zo’n dure blockbusterfilm levensvatbaar is in de coronabioscoop, dan test de 77ste editie van het filmfestival van Venetië vanaf 2 september of zo’n grootschalig cultureel evenement fysiek kan plaatsvinden in dit stadium van de pandemie.

Alberto Barbera, artistiek directeur van Venetië, verwelkomt de filmpers met een opbeurend woord. „De winter van onze ontzetting veranderde in een lente van paniek die geleidelijk overging in een zomer gemarkeerd door onzekerheid en angst over onze fragiele cultuur”, schrijft hij. Toch gokte Barbera eind mei al dat zijn festival gewoon kon doorgaan. Al is het maar om de gebutste filmindustrie hoop te geven, aldus Barbera.

Dat is niet zonder risico: ook in Italië stijgt het aantal coronabesmettingen weer. Het zou een nachtmerrie zijn om het filmfestival halverwege alsnog af te blazen. Daarom zijn de regels streng. Stoelen reserveer je op het Lido online en op naam, films bekijk je op afstand en met mondkapje voor. Het festival is toegankelijk via acht poorten met thermoscanners: boven de 37,5 graden blijf je buiten. Rond de rode loper ontbreken gillende fans of handtekeningenjagers, paparazzi mogen niet ellebogen. De aankomsttijd van de schaarse filmsterren blijft geheim om oploopjes te vermijden. Filmmakers handelen persconferenties en interviews veelal online af.

Juryvoorzitter Cate Blanchett verloor al één jurylid: de Roemeense filmmaker Cristi Puiu werd op de valreep vervangen door acteur Matt Dillon. Over de toedracht zwijgt het festival, maar het hangt mogelijk samen met een recente tirade van Puiu tegen mondkapjes. Hij achtte het „onmenselijk” om zijn praatfilm Malmkrog van 3 uur en 20 minuten uit te zitten met een mondkapje. Zonder is dat ook zo trouwens. Puiu keerde zich tegen hautaine autoriteiten „die ons niet als vee moeten behandelen”, niet zozeer tegen de maatregelen zelf. Toch ben je met zo’n rebelse houding even minder welkom op het Lido.

Het zal daar sowieso vrij rustig zijn zonder Amerikanen, weinig Aziaten en veteranen die toch maar even een jaartje overslaan. Vooral de afwezigheid van Hollywood is een aderlating: Venetië stak rivaal Cannes de laatste jaren met succes naar de kroon als dé plek waar toekomstige Oscarkandidaten hun debuut maken.

Veel vrouwen

Toch weet het festival zelfs dit jaar best een interessant, compacter programma samen te stellen. Met sterke Italiaanse inbreng, veel arthouse en veel vrouwen. Het is wat wrang dat Barbera na jaren van kritiek over zijn vrouwonvriendelijke beleid dit jaar opeens wel ruimte vond voor acht vrouwelijke regisseurs in zijn hoofdcompetitie van achttien films. Vorig jaar waren dat er slechts 2 van de 21, en trok vooral zwart schaap Roman Polanski de aandacht met J’Accuse, dat de Grote Juryprijs won. Puur toeval allemaal, wuift Barbera de verdenking weg.

Namen van het formaat Polanski zijn schaars dit jaar, maar er blijft genoeg over om naar uit te kijken: Pedro Almodóvars bewerking van La Voix Humaine met Tilda Swinton, nieuw werk van Alice Rohrwacher, Ann Hui, Kiyoshi Kurosawa en Luca Guadagnino, documentaires van Gianfranco Rosi, Alex Gibney en Frederick Wiseman. Directeur Alberto Barbera was bedroefd toen Sofia Coppola – winnaar van de Gouden Leeuw in 2010 met Somewhere – op de valreep haar film On the Rocks op de lange baan schoof. Haar talentvolle nichtje Gia Coppola komt wel naar het Lido met Mainstream, met acteur Andrew Garfield als influencer in nood.

Netflix, waarmee Venetië een nauwe band cultiveerde, ontbreekt dankzij een eigen, streng reisverbod. Venetië vertoont ook geen titels van het dit jaar afgeblazen filmfestival van Cannes. Sommige van die films zullen opduiken op Cannes 2021, zoals Paul Verhoevens Benedetta. Andere hopen in de herfst of lente uit te gaan, wellicht na een première op een van de herfstfestivals. Directeur Thierry Frémaux van Cannes maakte in juni een lijst films openbaar die hij zonder coronacrisis zou hebben geselecteerd – die mogen elders in première gaan onder het label ‘Cannes selecteert’. Als steun in de rug, aldus Frémaux, of „verplaatsing van ons festival buiten de muren”.

Dat is tegen het zere been van het trotse Venetië, dat geen afleggertjes van Cannes wenst te vertonen. Die zien daarom nu veelal het licht in New York of bij de grote veelvraat Toronto, die dit jaar grotendeels online gaat. Daar worden de twee nieuwe films van Steve McQueen verwacht: Lovers Rock en Mangrove, beide onderdeel van de vijfdelige tv-serie Small Axe. In Europa steekt San Sebastian, opgebulkt met prestigieuze Cannes-titels, vanaf 18 september Venetië naar de kroon; de openingsfilm is daar de nieuwe Woody Allen, Rifkin’s Festival. Als San Sebastian doorgaat: in Spanje lijkt de gevreesde ‘tweede golf’ begonnen. En zo staat ook de nazomer nog even in het teken van onzekerheid en angst.

Het filmfestival van Venetië duurt van 2 t/m 12/9. Inl: www.labiennale.org

