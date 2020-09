Een halfjaar virus: wat is er geleerd?

Het kabinet blikt liever vooruit dan terug, blijkt uit de dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurde evaluatie van het coronabeleid. Slechts een enkele zin gaat over hoe de eerste golf verliep. Zo constateert minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in zijn Kamerbrief tevreden dat een belangrijk doel van het beleid is bereikt. „De curve van besmettingen en ziekenhuisopnames is in enkele maanden daadwerkelijk gedaald.” Maar over of een ander belangrijk doel – het beschermen van kwetsbare ouderen – voldoende is gelukt, doet de brief geen uitspraak. Terwijl in de verpleeghuizen duizenden doden te betreuren waren.

De Jonge zei dinsdag op de coronapersconferentie met premier Mark Rutte dat er in de verpleeghuizen „zeker in de beginfase fouten zijn gemaakt”. Maar het kabinet wil nu nog niet te veel terugkijken, maar vooral „lessen trekken” om een tweede golf in het najaar te voorkomen. Voor de verpleeghuizen is zo’n les dat mondkapjes nu sneller worden ingezet zodra er besmettingen in een tehuis worden geconstateerd.

Voor de zomer zag het kabinet überhaupt nog weinig in een tussentijds evaluatie. De Jonge zei toen: „Je moet de brandweer niet vragen te evalueren tijdens de brand.” En Rutte stelde dat „een crisis evalueren middenin een crisis niet voor de hand ligt”. De premier herhaalde steeds dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid al onafhankelijk onderzoek doet naar het overheidshandelen. Dat wordt op z’n vroegst volgend jaar verwacht.

De Tweede Kamer nam daar geen genoegen mee. Het coronabeleid leunde tot nu toe bijna volledig op de virologen en epidemiologen van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert. De keuzes van kabinet en OMT moesten kritisch tegen het licht worden gehouden door onafhankelijke experts, vond een Kamermeerderheid. Het kabinet vroeg daarop advies van meer dan honderd experts, van artsen en economen tot gedragsdeskundigen en communicatieadviseurs. Het resulteerde in een dik pak papier dat dinsdagavond naar het parlement ging.

Op een aantal punten staat Nederland er beter voor dan in het voorjaar. Er is nu een „ijzeren voorraad” persoonlijke beschermingsmiddelen, groot genoeg om de zorg door een tweede golf te loodsen, belooft het kabinet. Ziekenhuizen hebben plannen gemaakt om bij een stijging van het aantal ziekenhuisopnames de reguliere zorg dit keer te ontzien. Ze werken momenteel aan het uitbreiden van het aantal IC-bedden van zo’n 1.000 naar 1.350, om meer Covid-patiënten te kunnen opvangen.

Niet alle voorbereidingen op orde

Het kabinet moet in de evaluatie toegeven dat niet alle voorbereidingen op een tweede golf al op orde zijn. De onverwachte stijging van het aantal besmettingen deze zomer „maakt goed duidelijk hoe kwetsbaar de situatie is waarin we verkeren”, schrijft De Jonge. Al voor de zomer gaf het kabinet aan dat massaal testen en het goed kunnen uitvoeren van bron- en contactonderzoek essentieel zijn om zicht op het virus te houden en zo een tweede landelijke lockdown te voorkomen.

Juist met het testbeleid ontstonden vorige week problemen. Doordat Nederlanders massaal gebruik maken van de mogelijkheid om je laagdrempelig op Covid te laten testen, loopt het vast in de laboratoria die alle monsters moeten verwerken. Ook duurt het nu soms dagen voordat mensen de uitslag van een test krijgen en de wachttijden bij de GGD’s lopen op.

De Jonge herhaalde daarom dinsdag de oproep: laat je voorlopig alleen testen als je klachten hebt. Als de testcapaciteit schaars blijft, kan het zelfs nodig zijn dat bepaalde groepen weer voorrang krijgen. De problemen belemmeren de „ambitieuze aanpak” qua testen die het kabinet in de evaluatie aankondigt. De bedoeling is dat er de komende maanden op steeds meer plekken kan worden getest, ook bij mensen zonder klachten.

Veld-epidemioloog Amrish Baidjoe, werkzaam als crisismanager voor het Rode Kruis en ook actief voor de WHO, is een van de experts die voor de evaluatie werd gehoord. Hij is blij dat het kabinet bij het opschalen van het bron- en contactonderzoek nu ook kijkt naar andere organisaties dan de overbelaste GGD’s. Toch is hij bezorgd over het „reactieve” beleid, zegt hij. „ Het opschalen gebeurde eerst een beetje half. Daardoor zag je de laatste weken het test- en traceerbeleid alweer in elkaar storten. Terwijl Duitsland al in april op nationaal niveau mensen is gaan werven en trainen.”

Regionale verschillen

In de evaluatie schrijft het kabinet de regionale aanpak van de laatste weken te willen doorzetten. Omdat er lokaal grote verschillen zijn in infectiedruk is het niet langer logisch in Amsterdam hetzelfde maatregelenpakket te hebben als in Groningen. Vanaf half september wordt op het online ‘coronadashboard’ zichtbaar of de situatie in een regio „waakzaam, zorgelijk of ernstig” is qua besmettingen. Op basis daarvan kunnen bestuurders lokaal ingrijpen, bijvoorbeeld door horeca te dwingen eerder op de avond dicht te gaan.

Lees ook: Met vallen en opstaan gaat het kabinet het coronavirus te lijf

Regionale bestuurders houden daarbij veel vrijheid: welke maatregelen er worden getroffen „is geen automatisme”, staat in de brief. De Jonge zei dinsdag dat dit met een „chirurgische precisie” moet gebeuren. „We moeten virus zo hard mogelijk en de samenleving zo min mogelijk raken.”

Of het allemaal genoeg is om een tweede golf in het najaar te voorkomen? Baidjoe hoopt het, maar is er niet helemaal gerust op. „De zorg is er mentaal niet klaar voor, dus het hangt af van of we het testen en contactonderzoek kunnen volhouden. Anders kun je nieuwe lockdowns niet afhouden. Dat zo’n lockdown dan alleen op regionaal of stedelijk niveau hoeft, is grote winst.”

Dit wil het kabinet beter doen:

Testen en traceren structureel beter Tijdens de eerste coronagolf bleek de testcapaciteit al snel niet op orde. Op advies van de deskundigen wil het kabinet meer in testen gaan investeren, niet alleen nu, maar structureel. „Een investering in testen en traceren loont eigenlijk altijd, omdat het kan bijdragen aan het voorkomen van een lockdown met grotere economische en maatschappelijke gevolgen”, zo wordt in de evaluatie gesteld. Het nieuwe streven is een „snel opschaalbare testcapaciteit”. Ook wil het kabinet gaan kijken naar „innovatieve, snelle testen”. Het uiteindelijk doel is een „duurzame borging” van het systeem van testen en traceren, inclusief „organisatorische en personele versterking”, zodat nieuwe verrassingen kunnen worden voorkomen. Daarnaast wordt onderzocht of het wenselijk en haalbaar is dat mensen zonder klachten, die wel een hoog risico hebben gelopen, intensiever te testen. Maak antwoorden beter vindbaar Veel persconferenties over coronamaatregelen riepen ook een boel nieuwe vragen op, mede doordat het kabinet hamerde op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dat blijft ook zo, maar tegelijk erkent het kabinet dat er behoefte is aan „betere vindbaarheid van antwoorden”. Het kabinet zegt nu ook te zullen streven naar „meer zichtbare communicatie in de openbare ruimte”. De experts waarmee het kabinet voor de evaluatie sprak, benadrukken „dat voor de komende periode een aanvullend centraal verhaal (narratief) nodig is. Een verhaal dat wordt vertaald naar specifieke doelgroepen zoals jongeren, werklozen, ouderen en kwetsbaren, mensen met een immigratieachtergrond en laaggeletterden”. Verder komt er een lijst van „situaties en momenten die vragen om specifieke communicatie”, zoals geboortes, bruiloften en begrafenissen, maar ook baanverlies en huiselijk geweld. Zelf hulpmiddelen gaan maken Aan het begin van de pandemie worstelde Nederland met de mondiale schaarste die ontstond aan beschermingsmiddelen - en dat zorgde voor onrust onder zorgmedewerkers. De oprichting van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) bracht soelaas, maar het kabinet ziet ruimte voor verbetering. Allereerst moet duidelijker worden wat het LCH doet en wat zorgaanbieders zelf doen op het gebied van inkoop, om te veel overlap te voorkomen. Het kabinet streeft naar een „beter cijfermatig inzicht in de toekomstige vraag” naar beschermingsmiddelen, onder andere door monitoring van de mondiale markt en het vergroten van de opties om in geval van crisis snel te kunnen „schakelen”. Doel is het aanhouden van een „ijzeren voorraad” hulpmiddelen, maar ook meer capaciteit om eventueel zelf beschermingsmiddelen te kunnen produceren, en dus voldoende toegang tot de benodigde grondstoffen. Reguliere zorg op peil houden De corona-uitbraak leidde niet alleen tot een overbezetting van IC’s, maar ook tot een forse afschaling van de reguliere zorg. Burgers met andere aandoeningen dan corona stelden bezoek aan het ziekenhuis uit, uit angst voor besmetting. Dat wil het kabinet voorkomen, onder meer door duidelijker te communiceren. Patiënten „moeten weten dat ze „ altijd contact met hun (huis)arts kunnen opnemen”. Ook moet er voor reguliere zorg voldoende capaciteit worden gereserveerd, bijvoorbeeld op IC’s. Doel is dat die zorg bij een nieuwe uitbraak „zoveel mogelijk op hetzelfde niveau kan blijven”. Voor ziekenhuizen gaat hiervoor een „inspanningsverplichting” gelden. Een mogelijke oplossing is extra online zorgverlening. Het kabinet zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om advies vragen. In het najaar wordt een nieuwe campagne begonnen om nieuw zorgpersoneel te werven.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven