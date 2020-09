Duitse recessie valt mee, herstel Europese industrie

De terugval van de Duitse economie als gevolg van de coronacrisis zal dit jaar iets minder erg zijn dan eerder werd verwacht. Volgens cijfers die gisteren door de Duitse overheid bekend werden gemaakt zal de Duitse economie dit jaar met 5,8 procent krimpen, terwijl eerder een krimp van 6,3 procent werd verwacht.

„De recessie was in de eerste helft van het jaar minder groot dan we vreesden en de opleving gaat sneller en is dynamischer dan we eerder durfden hopen”, zei de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier dinsdag. De prognose voor de groei in 2021 is wel neerwaarts bijgesteld van 5,2 naar 4,4 procent.

De Duitse cijfers waren dinsdag niet de enige die het gevoel gaven dat de economische klap in Europa iets minder hard is. De werkloosheid in de negentien landen van de eurozone liep slechts licht op tot 7,9 procent in juli, in juni was dat 7,7 procent. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van Eurostat. Economen hadden een grotere stijging verwacht. De werkgelegenheidsregelingen in de verschillende landen zorgen er nog steeds voor dat veel mensen hun baan kunnen behouden.

Nog klappen werkgelegenheid

In Duitsland toonde de arbeidsmarkt in augustus enige tekenen van herstel. Het aantal werklozen daalde heel licht, met 9.000 naar 2.915.000. Het werkloosheidscijfer bleef stabiel op 6,4 procent in augustus volgens het Duitse ministerie van Sociale Zaken.

Nieuwe klappen voor werkgelegenheid worden echter verwacht. Verschillende grote Europese bedrijven als autofabrikant Renault, luchtvaartmaatschappijen Lufthansa, reisorganisatie TUI en staalconcern ThyssenKrupp hebben aangekondigd duizenden werknemers te ontslaan. Bovendien is in de laatste paar weken in veel Europese landen als Frankrijk en Spanje de bedrijvigheid weer afgenomen door het oplopend aantal besmettingen met het coronavirus en het sluiten van onder andere horecagelegenheden.

Uit de Europese industrie kwamen dinsdag optimistische geluiden. De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in augustus voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis gegroeid. Dat maakt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) dinsdag bekend. De inkoopmanagersindex van Nevi, die in beeld brengt hoeveel de Nederlandse industrie inkoopt, steeg van 47.9 punten in juli naar 52.3 punten in augustus. Een stand onder de 50 punten duidt op krimp, daarboven is sprake van groei.

De ordergroei komt met name door aantrekken van de export, zegt sectorbankier David Kemps van ABN Amro op de site van Nevi. Dit zou komen door versoepeling van lockdowns in Europese landen en de groei in de Duitse industrie. In heel Europa lag de inkoopmanagersindex op 51,7, net ietsje lager dan de 51,8 in juli.