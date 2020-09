Drie jonge mensen op drift in intuïtieve roadmovie

Paradise Drifters is niet alleen een film die over ‘drifters’ gáát, drie jonge mensen op drift, door toeval of noodlot bij elkaar gewaaid, op zoek naar een verloren paradijs dat ze nooit gekend hebben. Het is ook een film die zich in z’n visuele stijl dat ‘driften’ eigen heeft gemaakt, alsof het eigenlijk de camera is die ze voortdrijft, doelloos. Alsof de camera de wind is die ze uit het paradijs heeft verdreven, en die ze ook weer terug wil waaien, maar ze dreigt te verliezen in het stromen van de wereld.

Waarom de zwangere Chloé, de net uit een jeugdinstelling ontslagen Yousef en de drugs smokkelende Lorenzo samen in een auto naar Marseille terechtkomen, doet er eigenlijk niet toe. Het gaat in deze film om de momenten na de klap. Om hoe Chloé nog even doorplast nadat een kinderhandelaar een zwangerschapstest uit haar handen heeft gegrist. Om Yousef, die het niet aankan om buiten de muren van de jeugdzorg te overleven, en met het zaklantaarntje speelt dat een hulpverlener aan hem heeft gegeven tot het niet meer aangaat. Klik, klik, klik. En om hoe het schemerlicht en het eenzame kunstlicht een vorm geeft aan alles wat smeult en broeit in binnenvetter Lorenzo, onder de plak van zijn verslaafde en dealende broer.

Net als andere opvallende debuten van de afgelopen jaren (Rabat, Atlantic., Broers) is ook het mede in de Cinéfondation-residency van het filmfestival van Cannes ontwikkelde Paradise Drifters een roadmovie. Het lijkt een nieuw trendje in de Nederlandse film te worden, dat jonge makers bevrijdt van de dramaturgische dwang om alles maar plotmatig dicht te moeten plamuren en meer aan te sluiten bij hoe hun leeftijdgenoten in het buitenland werken. Meer intuïtief, associatief. De reis is de weg.

Peijnenburg heeft voor toekomstige projecten nog wel een hoop te ontwikkelen als het gaat om het schrijven van dialogen en tekstregie. Zeker als je ze zoals in Paradise Drifters maar spaarzaam inzet en weg wil blijven van de oer-Hollandse neiging om te veel uit te leggen. Dat gebeurt dan toch nog te veel. Écht? Én drugssmokkel, én babyhandel én een illegale abortus?

De regisseur maakte al een hele reeks kortfilms (onder andere te zien op hippe platforms als Nowness), en als hij met een camerapersoon als Jasper Wolf (Monos) samenwerkt, dan vinden ze een mix tussen dromerig en rauw die behoorlijk uniek is.

Roadmovie Paradise Drifters Regie: Mees Peijnenburg. Met: Tamar van Waning, Jonas Smulder, Bilal Wahib. In: 33 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven