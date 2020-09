Drie jaar cel geëist in grote witwaszaak met schoonmaakbedrijf

Justitie heeft dinsdag drie jaar gevangenisstraf geëist tegen Ahmet G. voor deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschrifte. Voor dezelfde feiten werd tegen medeverdachte Hasan M. werd tweeënhalf jaar cel geëist, meldt het Openbaar Ministerie.

De Landelijke Eenheid van de politie begon eind 2016 een onderzoek naar de 57-jarige G.. In eerste instantie werd hij verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van één of meerdere liquidaties en drugshandel. Daarvoor was echter onvoldoende bewijs.

Wat overbleef was de verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte, samen met onder meer medeverdachte M. Dat witwassen zou zijn gebeurd via G.’s schoonmaakbedrijf. Er zouden facturen zijn uitgeschreven voor diensten het schoonmaakbedrijf nooit heeft verricht. Op die manier zouden de twee meer dan 300.000 euro hebben witgewassen. G. en M. houden vol onschuldig te zijn.

Op 16 maart 2019 werden G. en zijn dochter neergeschoten vlak bij hun huis in Amstelveen. Vanwege aanhoudende berichten over bedreiging tegen G., werd de zaak dinsdag behandeld in de zwaar beveiligde bunker in Osdorp.

Lees ook dit profiel van Ahmet G.: Slachtoffer en verdachte in het drugsmilieu