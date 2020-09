‘Dorpsjongen’ Van de Beek komt in een andere wereld terecht bij Man United

Een deal was dichtbij, zo niet bijna rond. Al meer dan een jaar werd Donny van de Beek in verband gebracht met Real Madrid. „In maart dacht ik dat het in twee tot drie dagen gebeurd zou zijn”, zegt ‘Mister Ajax’ Sjaak Swart, die de speler al sinds zijn vijftiende begeleidt namens zaakwaarnemerskantoor Players United. Maar het werd, vrij onverwacht, een andere Europese grootmacht: Manchester United.

De Engelse club zette wel door en betaalt rond de 40 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, die door zijn diepgang en scorend vermogen goed in de markt ligt. Van de Beek tekent voor vijf jaar.

Maandag is hij medisch gekeurd in Amsterdam, waardoor hij ontbrak op de training van het Nederlands elftal. De overstap zal naar verwachting snel afgerond worden. Volgende week, na de interlandperiode, kan hij aansluiten bij de selectie van United, mits hij bij aankomst in Engeland niet eerst twee weken in quarantaine moet, wat nu verplicht is. Mogelijk valt hij onder de uitzonderingsregel voor topsporters.

Met zijn overgang is Van de Beek (23) voorlopig het laatste lid van het succesteam van 2018-2019 die een toptransfer maakt, na Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus) en Hakim Ziyech (Chelsea). Wederom bewijst de waarde van Ajax’ jeugdopleiding zich, met een op De Toekomst opgeleide speler die tientallen miljoenen oplevert.

Naast zijn doeltreffendheid, met vijf goals in zeventien Champions League-duels, worden zijn veelzijdigheid, gevoel voor ruimte en loopvermogen geprezen. United-coach Ole Gunnar Solskjær, met wie Van de Beek kort sprak, zag hem vaker in actie en wilde hem graag vastleggen.

Omvang en achterban

Van de Beek is de eerste grote aankoop van United deze zomer. Dat neemt niet weg dat de concurrentie op het middenveld stevig zal zijn met onder anderen Paul Pogba, Bruno Fernandes en Nemanja Matic.

Van de Beek, de ‘dorpsjongen’ die altijd in geboorteplaats Nijkerkerveen bleef wonen, komt in een andere wereld terecht bij Manchester United. Sportief is de club teruggevallen, maar qua omvang en achterban is het nog altijd een van de grootste ter wereld. Het is interessant om te zien hoe Van de Beek, van nature bescheiden, zich daar staande houdt.

Van de Beek heeft de band met Nijkerkerveen en de lokale club Veensche Boys, waar hij begon, altijd gekoesterd. „Ik maakte eens een jeugdinterland van hem mee, toen waren er vier bussen uit Nijkerkerveen met supporters”, zegt Swart (82).

„Ik vergelijk hem een beetje met mezelf”, vertelt Swart. „Hij is bloedserieus en heeft er alles voor over om de top te halen. Hij laat zich goed verzorgen, met twee keer in de week massage, gaat op tijd naar bed, doet geen gekke dingen, traint hard.”

Als begeleider spreekt hij over zijn eigen ervaringen en hoe Van de Beek hogerop kan komen. Soms logeerde het talent bij Swart om zo reistijd te besparen. „Konden we rustig over voetballen praten en de dingen waar hij nog beter in wil worden.”

In de jeugd vormde Van de Beek een onafscheidelijk duo met Abdelhak Nouri, die in 2017 ernstige en blijvende hersenschade opliep na een hartstilstand in een oefenduel. „Het zal altijd pijn blijven doen”, zei Van de Beek in 2019 in NRC. „Het is een nachtmerrie, voor iedereen.”