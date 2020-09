DJ Erick Morillo (‘I Like To Move It’) op 49-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse DJ en producer Erick Morillo is dinsdag dood aangetroffen in zijn woning in Miami. Dat schrijft de BBC. Over de doodsoorzaak van de 49-jarige Morillo is nog niets bekendgemaakt.

De DJ werd in de jaren negentig beroemd met zijn hit ‘I Like To Move It’, een nummer dat in 2005 weer populair werd nadat het werd gebruikt in de animatiefilm Magadascar. Morillo werd bij de DJ Awards drie keer uitgeroepen tot beste DJ van de wereld. In 2013 moest hij enkele optredens laten schieten vanwege lichamelijke klachten.

In augustus van dit jaar werd Morillo beschuldigd van seksueel misbruik van een vrouwelijke DJ na een gezamenlijk optreden. Morillo, die alle beschuldigingen ontkende, had vrijdag moeten verschijnen in een hoorzitting in die zaak. Vanuit de muziekwereld is geschokt gereageerd op zijn dood. Zo schrijft de artiest Sam Feldt op Twitter dat de muziekwereld „een legende is verloren”.