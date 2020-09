De whiskey raakt haar snel en hard

Loes is twee weken thuis en zorgt nu voor Ollie, zodat Bruno ook een beetje vakantie heeft. Ze wil met Ollie naar haar ouders. Bruno wil niet dat ze de trein pakt en daar het virus oploopt. Haar ouders zijn kwetsbaar, brengt hij haar in herinnering, en Loes spreekt regelmatig met studenten. Er woont nota bene een studente bij hen in huis. Loes heeft haar ouders echter lang niet gezien en is niet meer te houden. Al die tijd heeft ze hen wel gebeld, maar ze gaan nauwelijks nog de deur uit en hebben weinig meer te vertellen dan de meningen in de talkshows.

„Ik zie mijn vader ook niet”, zegt Bruno. „Is dat nou zo erg?”

Zijn vader gelooft niet in het virus en leeft daar ook naar. Hij kijkt niet naar de NPO, maar naar alternatieve filmpjes waar het virus een griepje heet. „In de staatsmedia wordt gedaan alsof alles heel erg is”, zegt zijn vader, „zodat ze de macht kunnen grijpen. Eerst hebben ze het virus laten ontsnappen, zodat je ziek wordt. Straks gaan ze iedereen vaccineren met een giftig aluminiummengsel.”

„Wie zijn ze? Over wie heb je het?” vraagt Bruno soms, als hij de energie heeft.

„Bill Gates”, zegt zijn vader. „Er is filmbeeld waarop hij toegeeft dat hij erop uit is om de wereldbevolking te decimeren.” Zelf houdt Bruno’s vader gelukkig zijn hoofd erbij. Hij laat zich niet zomaar iets in zijn lijf spuiten. Maar arme, kleine Ollie, die zelf nog geen stem heeft, en wel van die vreselijk naïeve ouders. Laatst vroeg Bruno: „Wil Bill Gates de bevolking nou decimeren of wil hij de macht grijpen?”

„Ze willen je ziek maken”, zei Bruno’s vader, weer het meervoud gebruikend, „zodat ze peperdure pillen aan je kunnen verkopen.” In artsen gelooft hij ook niet meer.

„Moet je zelf weten of jij je vader wilt zien of niet”, zegt Loes. „Mijn ouders hebben het recht om hun kleinkind te leren kennen.”

Bruno zet de tv aan. In beeld verschijnen door een orkaan verwoeste huizen en Bruno blijft staan en wijst Loes op een boot: „Kijk, het enige wat daar nog heel is”, maar ze wil niet kijken.

Nancy is intussen de drankkast ingedoken op zoek naar de dure whisky die ze hun had gegeven op de avond dat ze arriveerde. Ze schenkt drie glazen in en neemt een grote hand zoutjes die ze een voor een doorbijt. Ze heeft leuke oranje nagellak en tanden waarmee ze botten kan vermalen.

Loes is nu helemaal gestopt met borstvoeding en neemt de kans waar om stevig te drinken. De whiskey raakt haar snel en hard. Op haar wangen verschijnt een gevaarlijk roze blos. Telkens opnieuw vergelijkt ze het platteland met het platteland.

„Bruno, ga zitten”, zegt ze. „We worden helemaal gestoord van je.”

Bruno loopt naar de wc. Er ligt een lichtgroen briefje op de grond met een paar woorden in een onbekend krullerig handschrift. Er staat: Je zult vinden wat je zoekt. Hij neemt het mee de woonkamer in en geeft het aan Nancy.

„Is dit van jou?” vraagt hij. Dan pas ziet hij hun verstrengeling.

De weg de trap op, de keuken en de stuurhut door naar het dek is lang. Loes kan hem zes, zeven keer roepen voordat hij buiten is.

